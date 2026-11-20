Doğduğu ayın karakterini belirlediğine inanan o kadar çok kişi var ki! Biz de bu eğlenceli doğum ayı yorumlarını 12 ay için derledik. Baştan söyleyelim: Kişilik kısmı tamamen eğlence, bilimsel bir dayanağı yok. 😊

Sağlık tarafında ise gerçek bir araştırma var. Columbia Üniversitesi'nden Mary Regina Boland ve ekibi, 2015'te Journal of the American Medical Informatics Association'da (JAMIA) yayımlanan çalışmada New York'taki bir hastane ağının yaklaşık 1,7 milyon hastasının kayıtlarını taradı. İncelenen 1.688 hastalıktan 55'i doğum ayıyla istatistiksel olarak ilişkili çıktı. Araştırmacılar etkinin küçük olduğunu, beslenme ve egzersiz gibi etkenlerin yanında önemsiz kaldığını vurguluyor. Yani ortada bir ilişki var, neden-sonuç değil. Veriler tek bir şehirden geldiği için Türkiye'de tablo farklı çıkabilir.

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