Harvard'lı Bilim İnsanları Açıkladı: Kalp Krizi ve İnme Riskini Artıran Uyku Hatası Belli Oldu
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Harvard Tıp Fakültesi ve Boston Çocuk Hastanesi bünyesinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, kalp ve damar sağlığı üzerindeki asıl belirleyicinin uyku süresi olmadığını ortaya koydu. 10 bini aşkın kişinin verileriyle yapılan incelemeye göre, her gece farklı saatlerde yatıp kalkmak kalp krizi ve inme riskini yüzde 24 oranında artırıyor.
Sağlıklı bir yaşam için yıllardır günde en az sekiz saat uyumak gerektiği vurgulanırken, tıp dünyasından ezber bozan bir bulgu geldi.
Araştırma verileri, tutarsız uyku alışkanlıklarının yalnızca kalbi değil, metabolizmayı da doğrudan hedef aldığını gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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