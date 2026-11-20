Harvard Tıp Fakültesi ve Boston Çocuk Hastanesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, kalp ve damar hastalıklarından korunmada uyku düzenindeki istikrarın, yatakta geçirilen toplam süreden çok daha hayati olduğunu kanıtladı.

Saygın tıp dergisi Circulation: Population Health and Outcomes sayfalarında yayımlanan araştırmada, 10 binden fazla yetişkinin altı aylık uyku verileri ile yaklaşık dört yıllık tıbbi kayıtları mercek altına alındı. Elde edilen sonuçlar, ortalama uyku süresinin tek başına kalp krizi veya inme riskiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını gösterirken, uyku saatlerindeki kaymaların ciddi tehlikeler barındırdığını ortaya çıkardı. Buna göre, geceden geceye uyku süresinde yaşanan her 29 dakikalık sapma; kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme gibi ağır kardiyovasküler rahatsızlıkların görülme ihtimalini yüzde 24 yükseltiyor.