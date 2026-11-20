Kişiye ve güne göre değiştiği için 'günde şu kadar mililitre' diye tek bir rakam vermek zor. Tükürüğün büyük kısmını kulak altı, çene altı ve dil altı bezleri üretiyor. Uykuda üretim belirgin biçimde azalıyor, yemek görünce ya da çiğnerken ise kat kat artıyor. 💧