Bir ülkenin adı geçince aklınıza ilk kim geliyor? Bazen bir yönetmen, bazen bir şarkıcı, bazen de yüzyıllar önce yaşamış bir hükümdar! Asya'nın farklı köşelerinden, ülkelerinin sınırlarını çoktan aşmış 10 ismi sizin için derledik. Her birinin kim olduğunu, neyle tanındığını da kısaca anlattık. Bakalım kaçını ilk bakışta tanıyacaksınız?

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