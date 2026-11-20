Genel Kültürüne Güvenen Buraya! Asya'nın Dünyaca Ünlü Bu 10 İsminden Kaçını Tanıyorsunuz?
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Bir ülkenin adı geçince aklınıza ilk kim geliyor? Bazen bir yönetmen, bazen bir şarkıcı, bazen de yüzyıllar önce yaşamış bir hükümdar! Asya'nın farklı köşelerinden, ülkelerinin sınırlarını çoktan aşmış 10 ismi sizin için derledik. Her birinin kim olduğunu, neyle tanındığını da kısaca anlattık. Bakalım kaçını ilk bakışta tanıyacaksınız?
Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Japonya: Hayao Miyazaki
2. Güney Kore: Jungkook
3. Tayland: Lisa
4. Moğolistan: Cengiz Han
5. Hong Kong: Jackie Chan
6. Kazakistan: Dimaş Kudaybergen
7. SSCB: Garri Kasparov
8. İran: II. Kiros
9. Pakistan: Malala Yusufzay
10. Afganistan: Şarbat Gula
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