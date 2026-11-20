Vestel Televizyon Serileri Arasındaki Farklar Neler?

Vestel televizyon serileri arasındaki temel fark panel tipi, yenileme hızı ve işletim sistemidir. 4K modellerde UT serisi Powered by TiVo, UG serisi Google TV ile geliyor; QT serisi QLED panel ve TiVo, QG9960 serisi QLED panel, Google TV ve 120 Hz sunuyor; OG9950 ise OLED serisi. Model adını okumayı öğrenince seçim çok kolaylaşıyor.

Vestel UT Serisi (43, 50, 55 ve 65 inç)

Vestel UT serisi, 4K UHD çözünürlüğü daha erişilebilir fiyata isteyenler için. UT9760 modellerinin teknik bilgilerinde Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos, MEMC ve Micro Dimming yer alıyor. Aynı fiyatla listelenen UT9761 modellerinde ise Dolby Vision, 3 HDMI ve 2 USB girişi var. 55 inçlik Vestel 55UT9760, C enerji sınıfında.

Vestel UG Serisi (43, 50, 55, 65 ve 75 inç)

Vestel UG serisi, Google TV arayüzü isteyenler için. Vestel'in TV satın alma rehberine göre Google TV'de ailenin her bireyi için ayrı kullanıcı profili oluşturulabiliyor. UG9760 modellerinin dahili hafızası 16 GB, aynı boyuttaki UT9760 modellerinde ise 4 GB; uygulama yükleyecek olanlar için bu fark önemli.

Vestel QT Serisi QLED (50, 55, 65 ve 75 inç)

Vestel QT serisi, renk canlılığına önem verenler için. Vestel'e göre QLED, Quantum Dot teknolojisiyle LED ışığını saf renge dönüştürüyor. Seride QT9850, QT9861 ve QT9862 modelleri var; hepsi Powered by TiVo ile geliyor ve 3 HDMI, 2 USB girişi sunuyor. 55 inçte QT9862 34.499 TL, QT9861 35.999 TL, QT9850 37.499 TL üye fiyatıyla listeleniyor.

Vestel QG9960 QLED Google TV (55 ve 65 inç)

Vestel QG9960 serisi, oyun ve hızlı sahnelerde akıcılık arayanlar için. Teknik bilgilerine göre 55QG9960 ve 65QG9960'ın yenileme hızı 120 Hz; QLED panel, Google TV, Dolby Vision IQ, HDR10+, MEMC ve dahili subwoofer da var. Ses çıkış gücü 55 inçte 32W, 65 inçte 36W.

Vestel OG9950 OLED (55 ve 65 inç)

Vestel OG9950 serisi, sinema keyfini önceliklendirenler için. Vestel'in rehberine göre OLED ekranda arka ışık yok, her piksel kendi ışığını üretiyor ve bu sayede saf siyah gösterilebiliyor. 55OG9950 ve 65OG9950'nin yenileme hızı 100 Hz; 24W ses çıkışı ve dahili subwoofer ile geliyorlar.