BİM 22 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’in 22 Kasım 2026 Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında Philips tam otomatik espresso makinesinden QLED televizyonlara, küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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