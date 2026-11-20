BİM'e Philips Tam Otomatik Espresso Makine Geliyor! 22 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM 22 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’in 22 Kasım 2026 Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında Philips tam otomatik espresso makinesinden QLED televizyonlara, küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 50DQ40000 18.990 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makine EP3341/50 15.900 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL
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