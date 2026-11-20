Darwin’den Hiroshima’ya: Son 175 Yılda Dünyayı Değiştiren 10 Gün Belli Oldu
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New York Times, yayın hayatının 175. yılında ilginç bir soruya yanıt aradı: Gazetenin yayımlandığı 63 bin 978 gün içinde dünyanın bugünkü halini en çok şekillendiren 10 gün hangisiydi? Aralarında Nobel ödüllü bir ekonomist, Pulitzer sahibi yazarlar ve belgeselci Ken Burns'ün de bulunduğu 13 tarihçi ve akademisyen, tartışarak bu listeyi belirledi. Panelistlerden yalnızca bugünü anlamaya yardım eden günleri seçmeleri istendi.
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1. 24 Kasım 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni, insanın evrendeki yerine dair bakışı kökten değiştirdi.
2. 3 Şubat 1870'te onaylanan 15. Değişiklik, ABD'de oy hakkını ırk temelli engellere karşı güvenceye aldı.
3. 4 Eylül 1882'de New York'ta çalışmaya başlayan elektrik şebekesi geceyi gündüze çevirdi.
4. 9 Eylül 1913'te hayata geçen Haber-Bosch yöntemi, kimyasal gübreyle milyarlarca insanın karnını doyurdu.
5. 7 Kasım 1917'de Petrograd'da iktidarı alan Bolşevikler, dünyayı onlarca yıl sürecek iki kutba böldü.
6. 20 Ocak 1942'deki Wannsee Konferansı'nda katliam, devlet eliyle planlanan bir sisteme dönüştürüldü.
7. 6 Ağustos 1945'te Hiroshima'ya atılan bomba, insanlığın kendi sonunu getirebileceğini gösterdi.
8. 9 Mayıs 1960'ta onaylanan doğum kontrol hapı, kadınların hayatı üzerindeki söz hakkını büyüttü.
9. 29 Ekim 1969'da Arpanet üzerinden gönderilen ilk mesaj, internet çağının kapısını araladı.
10. 18 Aralık 1978'de Deng Xiaoping'in açıkladığı reformlar, Çin'i yeni bir süper güce dönüştürdü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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