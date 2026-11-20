Berlin yakınlarındaki bir villada 20 Ocak 1942'de toplanan Nazi yetkilileri, Avrupa'daki Yahudilerin sistematik biçimde yok edilmesinin nasıl örgütleneceğini görüştü. Toplantıya, SS yetkilisi Reinhard Heydrich başkanlık etti. Katliamlar bu tarihten önce de başlamıştı ancak konferans, işin devletin tüm kurumlarını kapsayan bir plana bağlandığı an olarak görülüyor.

Panelistler, Holokost'u tarihteki diğer katliamlardan ayıran noktanın bu planlı ve bürokratik yapı olduğunu vurguladı. Yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin hayatını kaybettiği bu sürecin adeta bir yol haritası çıkarılarak yürütülmesi, kötülüğün sistem haline gelmesinin en çarpıcı örneği olarak değerlendiriliyor.