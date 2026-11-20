Yapraklı sebzeler suyu hızla kaybettiği için buzdolabının kuru havasında kısa sürede pörsüyor. Nemli bez, sebzenin çevresinde nemli bir ortam oluşturarak bu su kaybını yavaşlatıyor.

Avusturya Tarım ve Çevre Bakanlığı'nın gıda saklama rehberine göre yapraklı salatalar buzdolabında beş güne kadar taze kalabiliyor. Bunun için ideal koşullar yaklaşık 5 derece sıcaklık ve yüksek nem; bu yüzden sebzelik bölümü öneriliyor.

Ancak dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Bezin fazla ıslak olması ya da yaprakların üzerinde su kalması, sebzelerin yumuşamasına ve daha hızlı çürümesine yol açabiliyor.