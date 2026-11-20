'Japon Yöntemi' Diye Yayılıyor: Sebzeleri Buzdolabında Daha Uzun Taze Tutan Basit Hile
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Pazar alışverişi yaptınız, yeşillikleri buzdolabına yerleştirdiniz fakat birkaç gün sonra solmaya başladıklarını gördünüz! Sebebi taze olmamaları değil, onları nasıl sakladığınız.
Son günlerde 'Japon yöntemi' adıyla yayılan bir öneri, plastik poşet ya da streç film yerine hafif nemli bir pamuklu bez ve cam bir kap kullanmayı tavsiye ediyor. Üstelik dayandığı ilke, resmi gıda saklama rehberlerinde de yer alıyor.
Yöntem, sebzeyi nemli bir beze sarıp cam bir kaba koymaktan ibaret.
Bez, sebzenin çevresindeki nemi koruyarak pörsümesini yavaşlatıyor.
Kuşkonmaz ve turp için resmi tavsiye de aynı yönde.
Buzdolabında dikkat edilmesi gereken birkaç detay daha var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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