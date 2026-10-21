Salatalığı Buzdolabında 2 Haftadan Uzun Taze Tutmanın Yolu

Yemek yazarı Ann Taylor Pittman, testlerde dört farklı salatalık türünü kullandı. Kaliforniya Üniversitesi Davis'in bir çalışması, üç günden uzun süre 10 derecenin altında kalan salatalığın soğuktan zarar gördüğünü, daha hızlı bozulduğunu, sulandığını ve kabuğunda çukurlar oluştuğunu ortaya koymuştu. Oda sıcaklığında tezgahta bekletilen salatalıklar bir hafta kadar iyi kaldı.

Buzdolabının kapağında, rafında ya da sebzeliğinde hiçbir şeye sarılmadan bırakılan salatalıklar da yaklaşık bir hafta sonra büzüşüp yumuşadı. Birkaç gün içinde tüketilecekse bu yöntemler yeterli, daha uzun saklamak için başka çözümler gerekiyor.