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Yaşam
Salatalığı Buzdolabında 2 Haftadan Uzun Taze Tutmanın Yolu

Salatalığı Buzdolabında 2 Haftadan Uzun Taze Tutmanın Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Salatalık, buzdolabına konduktan birkaç gün sonra yumuşayıp vıcık vıcık bir hal alabiliyor. Bir yemek yazarı salatalığı dokuz farklı yöntemle saklayıp hangisinin en uzun dayandığını test etti.

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Açıkta bırakılan salatalık ancak bir hafta dayandı

Açıkta bırakılan salatalık ancak bir hafta dayandı

Yemek yazarı Ann Taylor Pittman, testlerde dört farklı salatalık türünü kullandı. Kaliforniya Üniversitesi Davis'in bir çalışması, üç günden uzun süre 10 derecenin altında kalan salatalığın soğuktan zarar gördüğünü, daha hızlı bozulduğunu, sulandığını ve kabuğunda çukurlar oluştuğunu ortaya koymuştu. Oda sıcaklığında tezgahta bekletilen salatalıklar bir hafta kadar iyi kaldı.

Buzdolabının kapağında, rafında ya da sebzeliğinde hiçbir şeye sarılmadan bırakılan salatalıklar da yaklaşık bir hafta sonra büzüşüp yumuşadı. Birkaç gün içinde tüketilecekse bu yöntemler yeterli, daha uzun saklamak için başka çözümler gerekiyor.

Metal kaşıklı poşet yöntemi bile 15 gün dayandı

Metal kaşıklı poşet yöntemi bile 15 gün dayandı

Buzdolabı kapağında streç filme sarılan salatalıklar 8 gün, kağıt havluya sarılıp ağzı açık poşette sebzelikte saklananlar 10 gün dayandı. Her birini sıkıca streç filme sarıp sebzeliğe koymak ise süreyi 12 güne çıkardı.

Sosyal medyada yayılan bir yöntem de şaşırtıcı bir sonuç verdi. Salatalıkları metal bir kaşıkla birlikte ağzı kapalı bir poşete koyup buzdolabının üst rafına yerleştirmek 15 gün dayandı. Pittman, yöntemin neden işe yaradığına dair bir açıklama bulamadığını söylüyor.

Kağıt havlu ve ağzı kapalı poşet salatalığı 19 güne kadar taze tuttu

Kağıt havlu ve ağzı kapalı poşet salatalığı 19 güne kadar taze tuttu

Kazanan yöntemde her salatalık tek tek kağıt havluya sarılıyor, ardından hepsi ağzı kilitli bir poşete konup buzdolabının üst rafına yerleştiriliyor. Kalın kabuklu ve turşuluk salatalıklar 16 gün dayandı, ince kabuklu uzun ve mini salatalıklar ise 19 gün taze kaldı.

Pittman, kağıt havlunun bozulmaya yol açan nemi çektiğini, kapalı poşetin de salatalığı dış etkilerden koruduğunu anlatıyor. Poşet tekrar tekrar kullanılabildiği için streç filme göre daha az israfa yol açıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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