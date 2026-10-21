Salatalığı Buzdolabında 2 Haftadan Uzun Taze Tutmanın Yolu
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Salatalık, buzdolabına konduktan birkaç gün sonra yumuşayıp vıcık vıcık bir hal alabiliyor. Bir yemek yazarı salatalığı dokuz farklı yöntemle saklayıp hangisinin en uzun dayandığını test etti.
Açıkta bırakılan salatalık ancak bir hafta dayandı
Metal kaşıklı poşet yöntemi bile 15 gün dayandı
Kağıt havlu ve ağzı kapalı poşet salatalığı 19 güne kadar taze tuttu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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