Dünyanın En Acı Biberinden Binlerce Kat Daha Yakıcı: Sırrı Bir Bitkide

Guinness Dünya Rekorları'nın dünyanın en acı biberi olarak kabul ettiği Pepper X, Scoville ölçeğinde 2,69 milyon birim. Saf kapsaisin ise 16 milyon Scoville birimine ulaşıyor ve yüksek miktarda alındığında şiddetli acıya, hatta ölüme yol açabiliyor.

Resiniferatoksin 16 milyar Scoville birimiyle kapsaisinden bin kat daha güçlü. Memeliler için çok küçük miktarlarda bile dayanılmaz olan madde, acı bir yiyecekten çok kimyasal bir silaha benziyor.