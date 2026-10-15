Dünyanın En Acı Biberinden Binlerce Kat Daha Yakıcı: Sırrı Bir Bitkide
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Biberlere acılığını veren kapsaisin, Fas'ta yaygın olarak yetişen bir bitkideki maddenin yanında su gibi kalıyor. Kaktüse benzeyen Euphorbia resinifera bitkisinde bulunan resiniferatoksin, bilinen en güçlü doğal acı veren bileşik.
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Dünyanın en acı biberi bile resiniferatoksinin yanında hafif kalıyor.
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Madde acıyı algılayan sinir uçlarını kalıcı olarak yok edebiliyor.
Bitki maddeyi otobur hayvanlardan korunmak için üretiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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