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Dünyanın En Acı Biberinden Binlerce Kat Daha Yakıcı: Sırrı Bir Bitkide

Dünyanın En Acı Biberinden Binlerce Kat Daha Yakıcı: Sırrı Bir Bitkide

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:01
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Biberlere acılığını veren kapsaisin, Fas'ta yaygın olarak yetişen bir bitkideki maddenin yanında su gibi kalıyor. Kaktüse benzeyen Euphorbia resinifera bitkisinde bulunan resiniferatoksin, bilinen en güçlü doğal acı veren bileşik.

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Dünyanın en acı biberi bile resiniferatoksinin yanında hafif kalıyor.

Dünyanın en acı biberi bile resiniferatoksinin yanında hafif kalıyor.

Guinness Dünya Rekorları'nın dünyanın en acı biberi olarak kabul ettiği Pepper X, Scoville ölçeğinde 2,69 milyon birim. Saf kapsaisin ise 16 milyon Scoville birimine ulaşıyor ve yüksek miktarda alındığında şiddetli acıya, hatta ölüme yol açabiliyor.

Resiniferatoksin 16 milyar Scoville birimiyle kapsaisinden bin kat daha güçlü. Memeliler için çok küçük miktarlarda bile dayanılmaz olan madde, acı bir yiyecekten çok kimyasal bir silaha benziyor.

Madde acıyı algılayan sinir uçlarını kalıcı olarak yok edebiliyor.

Madde acıyı algılayan sinir uçlarını kalıcı olarak yok edebiliyor.

Resiniferatoksin de kapsaisin gibi vücuttaki TRPV1 adlı reseptörü harekete geçiriyor. Ancak kapsaisin reseptörü kısa süre uyarırken resiniferatoksin ona çok daha güçlü bağlanıyor.

Bağlanmanın ardından sinir hücrelerine büyük miktarda kalsiyum iyonu doluyor, oluşan aşırı yük acıyı algılayan sinir uçlarını öldürerek kalıcı duyarsızlığa yol açabiliyor. Maddeyle en küçük temas bile ciddi kimyasal yanıklara neden olabiliyor.

Bitki maddeyi otobur hayvanlardan korunmak için üretiyor.

Bitki maddeyi otobur hayvanlardan korunmak için üretiyor.

Euphorbia resinifera'nın resiniferatoksini, kendisini yemeye çalışan otobur hayvanları uzak tutmak için bir hayatta kalma stratejisi olarak ürettiği düşünülüyor. Strateji oldukça etkili, çünkü hayvanlar için bitkiye yaklaşmak büyük bir risk.

Resiniferatoksin Nijerya'da yetişen Euphorbia poissonii bitkisinde de bulunuyor. Madde yenilebilir bir baharat değil, tadılması ya da çıplak elle temas edilmesi ciddi tehlike yaratıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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