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Hiçbir Şey Yapmadan 33 Saat Yattı: Yarışmayı Kazandı

Hiçbir Şey Yapmadan 33 Saat Yattı: Yarışmayı Kazandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:56
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Baotou kentinde Kasım 2025'te düzenlenen yatma yarışmasında yaklaşık 240 kişi yataktan kalkmamak için yarıştı. 23 yaşındaki bir genç, 33 saat 35 dakika boyunca yatarak birinci oldu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yarışmacılar yatakta istediklerini yapabiliyor ama kalkamıyordu.

Yarışmacılar yatakta istediklerini yapabiliyor ama kalkamıyordu.

Yarışma 15 Kasım 2025'te bir alışveriş merkezinde yapıldı. Adını, Çinli gençler arasında yaygınlaşan ve yoğun rekabetten bunalıp en az çabayla yaşamayı seçmeyi anlatan 'tang ping', yani 'yatıp kalmak' akımından aldı.

Yarışmacılar yalnızca yatağın üzerinde uzanabiliyordu. Oturmak, ayağa kalkmak ve tuvalete gitmek yasaktı, bu yüzden bazı katılımcılar yetişkin bezi giydi. Telefon kullanmak, kitap okumak, yemek söyleyip yüzüstü yemek ise serbestti.

Katılımcıların 186'sı daha ilk gün dolmadan yarışmayı bıraktı.

Katılımcıların 186'sı daha ilk gün dolmadan yarışmayı bıraktı.

Yaklaşık 240 kişinin katıldığı yarışmada 186 kişi bir gün dolmadan elendi. 33 saat 9 dakikanın sonunda geriye yalnızca üç yarışmacı kaldı.

Organizatörler işi zorlaştırmak için son üç kişiden yatarken kollarını ve bacaklarını aynı anda havaya kaldırmalarını istedi. Sonunda tek başına kalan 23 yaşındaki genç, toplam 33 saat 35 dakikayla yarışmayı kazandı.

Birinciye 3 bin yuan ödül verildi.

Birinciye 3 bin yuan ödül verildi.

Kazanan genç 3 bin yuan ödül aldı, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin yuan kazandı. Önceden özel bir hazırlık yapmadığını söyleyen genç, pes etmek istediği anlar olduğunu ama kız arkadaşının desteğiyle sonuna kadar dayanabildiğini anlattı.

Ödül parasıyla arkadaşlarına parti vermeyi planladığını da ekledi. Sosyal medyada ise yarışmaya 'tuvalete gidebilsem 33 hafta dayanırdım' ve 'benim günlük hayatımdan farkı yok' gibi esprili yorumlar yapıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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