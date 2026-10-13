Hiçbir Şey Yapmadan 33 Saat Yattı: Yarışmayı Kazandı

Kazanan genç 3 bin yuan ödül aldı, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin yuan kazandı. Önceden özel bir hazırlık yapmadığını söyleyen genç, pes etmek istediği anlar olduğunu ama kız arkadaşının desteğiyle sonuna kadar dayanabildiğini anlattı.

Ödül parasıyla arkadaşlarına parti vermeyi planladığını da ekledi. Sosyal medyada ise yarışmaya 'tuvalete gidebilsem 33 hafta dayanırdım' ve 'benim günlük hayatımdan farkı yok' gibi esprili yorumlar yapıldı.