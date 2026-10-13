Hiçbir Şey Yapmadan 33 Saat Yattı: Yarışmayı Kazandı
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Yarışmacılar yatakta istediklerini yapabiliyor ama kalkamıyordu.
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Katılımcıların 186'sı daha ilk gün dolmadan yarışmayı bıraktı.
Birinciye 3 bin yuan ödül verildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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