Ayak Parmaklarıyla Güreşiyorlar: Aynı Adam 16 Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Ayak parmağı güreşinin doğduğu yer, Staffordshire'daki küçük Wetton köyü olarak biliniyor. Federasyon sporun başlangıcını 1974'e dayandırıyor, ilk dünya şampiyonası ise 1976'da yapıldı.

Nash, 16. unvanını 25 Mayıs 2019'da Wetton'daki turnuvada aldı. Finalde Ben Woodroffe'u yenen sporcu, üst üste sekizinci kez kupayı kaldırdı. Guinness Dünya Rekorları, 16 zaferi erkeklerde en çok ayak parmağı güreşi dünya şampiyonluğu rekoru olarak kayda geçirdi.

Aynı turnuvada kadınlarda kazanan Lisa 'Twinkletoes' Shenton oldu. Federasyonun sporcu listesinde Shenton yedi, Woodroffe dört dünya unvanıyla yer alıyor, Nash ise emekli sporcular arasında gösteriliyor.