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Ayak Parmaklarıyla Güreşiyorlar: Aynı Adam 16 Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Ayak Parmaklarıyla Güreşiyorlar: Aynı Adam 16 Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 19:32
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İngiltere'de ayak parmaklarıyla yapılan güreşin bir dünya şampiyonası var ve rakipler başparmaklarını birbirine kilitleyerek yarışıyor. Erkeklerdeki rekor, 1994 ile 2019 arasında 16 kez dünya şampiyonu olan Alan 'Nasty' Nash'e ait.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Alan Nash 16. dünya şampiyonluğunu 2019'da Wetton köyünde kazandı

Alan Nash 16. dünya şampiyonluğunu 2019'da Wetton köyünde kazandı

Ayak parmağı güreşinin doğduğu yer, Staffordshire'daki küçük Wetton köyü olarak biliniyor. Federasyon sporun başlangıcını 1974'e dayandırıyor, ilk dünya şampiyonası ise 1976'da yapıldı.

Nash, 16. unvanını 25 Mayıs 2019'da Wetton'daki turnuvada aldı. Finalde Ben Woodroffe'u yenen sporcu, üst üste sekizinci kez kupayı kaldırdı. Guinness Dünya Rekorları, 16 zaferi erkeklerde en çok ayak parmağı güreşi dünya şampiyonluğu rekoru olarak kayda geçirdi.

Aynı turnuvada kadınlarda kazanan Lisa 'Twinkletoes' Shenton oldu. Federasyonun sporcu listesinde Shenton yedi, Woodroffe dört dünya unvanıyla yer alıyor, Nash ise emekli sporcular arasında gösteriliyor.

Rakipler karşılıklı oturup başparmaklarını kilitliyor, ayağı dikmeye değdiren kazanıyor

Rakipler karşılıklı oturup başparmaklarını kilitliyor, ayağı dikmeye değdiren kazanıyor

Güreşçiler 'toedium' adı verilen platformun iki ucuna karşılıklı oturuyor ve başparmaklarını birbirine geçiriyor. Hakemin geri sayımıyla başlayan raundu, rakibinin ayağını platformun kenarındaki dikmeye değdiren kazanıyor. Puan sistemi yok, temas anında mücadele bitiyor.

Maçlar üç raunt üzerinden yapılıyor, finaller beşe çıkıyor. Hangi ayakla başlanacağını yazı tura belirliyor, ardından diğer ayağa geçiliyor. Güreş boyunca eller yerde düz durmak, boştaki ayak da havada kalmak zorunda.

Yarışmacılar çıplak ayakla çıkıyor, tırnakların kısa kesilip törpülenmiş olması gerekiyor. Maç öncesinde ayakları inceleyen görevli, mantar enfeksiyonu görürse sporcuyu doğrudan yarışmadan çıkarıyor. Federasyon 1997'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne başvurdu ama reddedildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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