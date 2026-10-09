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Yaşam
Nehirde Su Yok Ama 62 Yıldır Tekne Yarışı Düzenliyorlar

Nehirde Su Yok Ama 62 Yıldır Tekne Yarışı Düzenliyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:28
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Avustralya'nın Alice Springs kentinde düzenlenen Henley on Todd, suyu olmayan Todd Nehri'nin kumlu yatağında yapılan bir tekne yarışı. Teknelerin tabanı kesik, yarışmacılar onları elleriyle taşıyarak kumun üzerinde koşuyor.

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Fikir 1962'de hayır için para arayan Rotary üyelerinden çıktı

Fikir 1962'de hayır için para arayan Rotary üyelerinden çıktı

Etkinlik, Alice Springs Rotary Kulübü üyelerinin hayır işleri için para toplamanın yolunu aradığı bir piknikte doğdu. Meteorolog ve yerel iş insanı Reg Smith, kuru nehirde kürek yarışı yapmayı önerdi. Teknelerin çekilerek mi yoksa itilerek mi ilerleyeceği sorulunca Smith 'İkisi de değil, tabanlarını kesip taşıyacağız' cevabını verdi.

İlk yarış Aralık 1962'de yapıldı. Henley on Todd o günden beri kentteki Rotary kulüplerinin başlıca bağış etkinliği olarak sürüyor. Organizatörler, 62 yıllık geçmiş boyunca 1,7 milyon doların üzerinde para toplandığını açıkladı.

Gelenek her yıl kesintisiz sürmedi. 1993'te Todd Nehri sel yüzünden suyla dolunca yarış iptal edildi, 2020 ve 2021'de ise Covid-19 salgını nedeniyle etkinlik düzenlenmedi.

Ekipler tabansız tekneleri taşıyıp kumda şamandıra etrafında yarışıyor

Ekipler tabansız tekneleri taşıyıp kumda şamandıra etrafında yarışıyor

Katılımcılar kendi teknelerini yapabiliyor ya da organizasyon komitesinin sağladıklarını kullanabiliyor. Kürek yarışında dört kişilik ekip gövdeyi şamandıraya kadar taşıyor ve bitiş çizgisine geri dönüyor. Mini yelkenlilerde takım dört ila altı kişiden oluşuyor, kayakta ise tek kişi kumdaki slalom parkurunu tamamlıyor.

Günün en çok beklenen bölümü savaş tekneleri. Dört çeker araçların üzerine kurulan üç tekne, kumdan bir arenada tur atarken birbirine un bombaları fırlatıyor.

Henley on Todd her yıl ağustos ayında yapılıyor. 2018'deki yarışlara yaklaşık 430 kişi katıldı, kenardan izleyenlerin sayısı 4.700'ü aştı. Organizatörler, kuru bir nehir yatağında düzenlenen dünyadaki tek tekne yarışı olduğunu söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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