Nehirde Su Yok Ama 62 Yıldır Tekne Yarışı Düzenliyorlar

Etkinlik, Alice Springs Rotary Kulübü üyelerinin hayır işleri için para toplamanın yolunu aradığı bir piknikte doğdu. Meteorolog ve yerel iş insanı Reg Smith, kuru nehirde kürek yarışı yapmayı önerdi. Teknelerin çekilerek mi yoksa itilerek mi ilerleyeceği sorulunca Smith 'İkisi de değil, tabanlarını kesip taşıyacağız' cevabını verdi.

İlk yarış Aralık 1962'de yapıldı. Henley on Todd o günden beri kentteki Rotary kulüplerinin başlıca bağış etkinliği olarak sürüyor. Organizatörler, 62 yıllık geçmiş boyunca 1,7 milyon doların üzerinde para toplandığını açıkladı.

Gelenek her yıl kesintisiz sürmedi. 1993'te Todd Nehri sel yüzünden suyla dolunca yarış iptal edildi, 2020 ve 2021'de ise Covid-19 salgını nedeniyle etkinlik düzenlenmedi.