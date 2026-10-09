Nehirde Su Yok Ama 62 Yıldır Tekne Yarışı Düzenliyorlar
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Avustralya'nın Alice Springs kentinde düzenlenen Henley on Todd, suyu olmayan Todd Nehri'nin kumlu yatağında yapılan bir tekne yarışı. Teknelerin tabanı kesik, yarışmacılar onları elleriyle taşıyarak kumun üzerinde koşuyor.
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Fikir 1962'de hayır için para arayan Rotary üyelerinden çıktı
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Ekipler tabansız tekneleri taşıyıp kumda şamandıra etrafında yarışıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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