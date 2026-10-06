200 Yıllık Gelenekte İnsanları Üst Üste Dizip Kule Kuruyorlar

Castells, Katalonya'da kutlamalarda kurulan insan kuleleri. Gelenek Valls kentinde Ball dels Valencians dansının içinde ortaya çıktı ve ilk kez 1712'de belgelendi. 18. yüzyıl boyunca Vilafranca del Penedès ve Tarragona gibi çevre kentlere yayıldı.

Kulenin tabanını pinya denen kalabalık bir grup oluşturuyor ve ağırlığı taşıyor. Tabanda duranlar kule yıkılırsa düşenleri de karşılıyor. En üste enxaneta denen kişi çıkıyor ve elini kaldırıyor.

Kule, kurulduktan sonra sırayla indirilebilirse başarılı sayılıyor. İlgi 1960'lı ve 1970'li yıllarda arttı. 1980'lerde kadınların katılmasıyla kuleler daha hafif ve sağlam kurulabildi, 9 ve 10 katlı kulelerin yolu açıldı.