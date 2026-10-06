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200 Yıllık Gelenekte İnsanları Üst Üste Dizip Kule Kuruyorlar

200 Yıllık Gelenekte İnsanları Üst Üste Dizip Kule Kuruyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:12
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Katalonya'da casteller ekipleri omuz omuza ve üst üste çıkarak insan kuleleri kuruyor. Gelenek 18. yüzyıla uzanıyor ve 2010'da UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

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Castells geleneği 18. yüzyılda Valls'ta doğdu

Castells geleneği 18. yüzyılda Valls'ta doğdu

Castells, Katalonya'da kutlamalarda kurulan insan kuleleri. Gelenek Valls kentinde Ball dels Valencians dansının içinde ortaya çıktı ve ilk kez 1712'de belgelendi. 18. yüzyıl boyunca Vilafranca del Penedès ve Tarragona gibi çevre kentlere yayıldı.

Kulenin tabanını pinya denen kalabalık bir grup oluşturuyor ve ağırlığı taşıyor. Tabanda duranlar kule yıkılırsa düşenleri de karşılıyor. En üste enxaneta denen kişi çıkıyor ve elini kaldırıyor.

Kule, kurulduktan sonra sırayla indirilebilirse başarılı sayılıyor. İlgi 1960'lı ve 1970'li yıllarda arttı. 1980'lerde kadınların katılmasıyla kuleler daha hafif ve sağlam kurulabildi, 9 ve 10 katlı kulelerin yolu açıldı.

Barcelona'da La Mercè şenliğinde kule kuruldu, Tarragona'da yarışma yapıldı

Barcelona'da La Mercè şenliğinde kule kuruldu, Tarragona'da yarışma yapıldı

Castellers de Barcelona, 24 Eylül'de La Mercè şenliği sırasında Barcelona'nın Sant Jaume Meydanı'nda insan kulesi kurdu.

Tarragona'da iki yılda bir Ekim'in ilk haftasında Concurs de Castells yarışması düzenleniyor. 30. yarışmaya 42 ekip katıldı. Yarışma 27 Eylül'de ilk turla başladı, diğer ekipler 3 ve 4 Ekim'de yarıştı.

Ekipler en fazla beş turda kule kurdu ve en iyi üç kule puanı belirledi. Yarışma 1932'de ilk kez yapıldı. Castellers de Vilafranca son 14 yarışmanın 12'sini kazandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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