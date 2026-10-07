73 Yaşında Atlas Okyanusu'nu Tek Başına Kürek Çekerek Geçti: 64 Gün Sürdü
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Kanarya Adaları'ndan Antigua'ya 5.554 kilometre kürek çekti
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Kendi rekorunu kıran Rothwell okyanus geçen en yaşlı kürekçi oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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