73 Yaşında Atlas Okyanusu'nu Tek Başına Kürek Çekerek Geçti: 64 Gün Sürdü

Rothwell aynı rotayı ilk kez 12 Aralık 2020 ile 6 Şubat 2021 arasında, 70 yaşındayken geçmişti. İkinci yolculukla hem Atlas'ı hem de herhangi bir okyanusu tek başına kürekle geçen en yaşlı kişi oldu.

Her iki yolculuğu da Alzheimer's Research UK için bağış toplamak amacıyla yaptı. Kayınbiraderini ve en yakın arkadaşını Alzheimer yüzünden kaybetmişti. Son yolculukta 270 bin sterlinden fazla bağış topladı.

Oldham Athletic futbol kulübünün başkanı olan Rothwell, varışta 53 yıllık eşi Judith'le kavuştu. “Kendi rekorunu kırmak çok özel bir şey” dedi.