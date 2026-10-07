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73 Yaşında Atlas Okyanusu'nu Tek Başına Kürek Çekerek Geçti: 64 Gün Sürdü

73 Yaşında Atlas Okyanusu'nu Tek Başına Kürek Çekerek Geçti: 64 Gün Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 19:12
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İngiliz Frank Rothwell, 73 yaşında Atlas Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek 64 günde geçti. Şubat 2024'te tamamladığı yolculukla kendi rekorunu kırdı, Guinness Dünya Rekorları'nda tek başına okyanus geçen en yaşlı kürekçi olarak hala o kayıtlı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kanarya Adaları'ndan Antigua'ya 5.554 kilometre kürek çekti

Kanarya Adaları'ndan Antigua'ya 5.554 kilometre kürek çekti

9 Temmuz 1950 doğumlu Rothwell, 13 Aralık 2023'te Kanarya Adaları'ndaki La Gomera'dan yola çıktığında 73 yaşını 157 gün geçmişti. Never Too Old adlı teknesiyle yaklaşık 5.554 kilometrelik yolu 64 günde tamamladı ve 15 Şubat 2024'te Antigua'daki English Harbour'a ulaştı.

Kötü hava ve rüzgarlar tekneyi birkaç kez devirdi, rotasından çıkardı. Bir gece akıntı onu yaklaşık 13 kilometre geri sürükledi, aynı mesafeyi yeniden çekmek 4-5 saatini aldı.

Rothwell en zor anın Noel sırasında yaşandığını anlattı. Kabindeyken tekne alabora oldu, kıyafetleri ve yatağı dahil her şey ıslandı. Deniz çapasını indirirken çarpan bir dalga onu tekneden suya da düşürdü.

Kendi rekorunu kıran Rothwell okyanus geçen en yaşlı kürekçi oldu

Kendi rekorunu kıran Rothwell okyanus geçen en yaşlı kürekçi oldu

Rothwell aynı rotayı ilk kez 12 Aralık 2020 ile 6 Şubat 2021 arasında, 70 yaşındayken geçmişti. İkinci yolculukla hem Atlas'ı hem de herhangi bir okyanusu tek başına kürekle geçen en yaşlı kişi oldu.

Her iki yolculuğu da Alzheimer's Research UK için bağış toplamak amacıyla yaptı. Kayınbiraderini ve en yakın arkadaşını Alzheimer yüzünden kaybetmişti. Son yolculukta 270 bin sterlinden fazla bağış topladı.

Oldham Athletic futbol kulübünün başkanı olan Rothwell, varışta 53 yıllık eşi Judith'le kavuştu. “Kendi rekorunu kırmak çok özel bir şey” dedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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