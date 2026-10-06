Yüzyıllık Tellallık Mesleği İçin Dünya Şampiyonası Düzenlediler
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Turnuva 2014'ten sonra ilk kez Chester'da yapıldı
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Dünya şampiyonu Avustralyalı tellal Kevin Howarth oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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