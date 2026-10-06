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Yaşam
Yüzyıllık Tellallık Mesleği İçin Dünya Şampiyonası Düzenlediler

Yüzyıllık Tellallık Mesleği İçin Dünya Şampiyonası Düzenlediler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:04
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İngiltere'nin Chester kentinde 22-26 Eylül'de Dünya Tellallar Turnuvası düzenlendi. Sekiz ülkeden 25 tellal, ses gücü ve gösterisiyle dünya şampiyonluğu için yarıştı.

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Turnuva 2014'ten sonra ilk kez Chester'da yapıldı

Turnuva 2014'ten sonra ilk kez Chester'da yapıldı

Dünya Tellallar Turnuvası 2014'ten sonra ilk kez Chester'a döndü. Yarışma 22-26 Eylül'de sürdü ve izlemek ücretsizdi.

Avustralya, Kanada, Belçika, Almanya, Hollanda ve ABD gibi sekiz ülkeden 25 tellal katıldı. Yarışmacılar üç yarışma günü boyunca ses gücü, netlik, gösteri ve izleyiciyle iletişim üzerinden puanlandı.

İkinci gün tellallar Chester'daki Eastgate Meydanı'nda, meydandaki mağazaları öven çağrılar yaptı. Dört kişilik bir jüri puanladı. Puanlar turnuvanın son duyurusuna kadar açıklanmadı.

Dünya şampiyonu Avustralyalı tellal Kevin Howarth oldu

Dünya şampiyonu Avustralyalı tellal Kevin Howarth oldu

Genel dünya şampiyonluğunu Avustralya'nın Toowoomba bölgesinden tellal Kevin Howarth kazandı. Howarth ilk dünya şampiyonasında zirveye çıktı. Ödülün başka bir tellala gittiğini düşünerek onu öne doğru ittiğini, kendi adı okununca şaşırdığını anlattı.

İkinciliği ikinci dilinde yarışan Belçikalı bir tellal aldı. Howarth yarışmacılar arasında çok az fark olduğunu söyledi. Diğer Avustralyalı yarışmacı Judy Campbell genel sıralamada dördüncü oldu.

Chester'ın tellallık geleneği 1554'e uzanıyor. Eastgate Meydanı'nın açıklamasında kentin, yaz sezonunda her gün tellal çağrısı yapılan tek Birleşik Krallık şehri olduğu belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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