Yüzyıllık Tellallık Mesleği İçin Dünya Şampiyonası Düzenlediler

Genel dünya şampiyonluğunu Avustralya'nın Toowoomba bölgesinden tellal Kevin Howarth kazandı. Howarth ilk dünya şampiyonasında zirveye çıktı. Ödülün başka bir tellala gittiğini düşünerek onu öne doğru ittiğini, kendi adı okununca şaşırdığını anlattı.

İkinciliği ikinci dilinde yarışan Belçikalı bir tellal aldı. Howarth yarışmacılar arasında çok az fark olduğunu söyledi. Diğer Avustralyalı yarışmacı Judy Campbell genel sıralamada dördüncü oldu.

Chester'ın tellallık geleneği 1554'e uzanıyor. Eastgate Meydanı'nın açıklamasında kentin, yaz sezonunda her gün tellal çağrısı yapılan tek Birleşik Krallık şehri olduğu belirtiliyor.