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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Marmara Adası Yerlilerinin Tatilcilere Yaptığı Geleneksel Vedayı Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Marmara Adası Yerlilerinin Tatilcilere Yaptığı Geleneksel Vedayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 14:44

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Ülkemizin birbirinden güzel adaları her yaz milyonlarca turist ağırlıyor. Genelde ulaşımın kısıtlı olduğu bu adalarda, izole bir yaşam sürülüyor bildiğiniz üzere. Yerel halk, adanın dokusunu her daim koruyor. Küçük ve sakin yerler olan adalarda komşuluk ilişkileri de hala canlılığını koruyor. Adada yaşayan herkes neredeyse birbirini tanıyor. Aynı sıcaklık ve misafirperverliği adaya gelen herkese de gösteriyorlar. 

Marmara Adası'nda yaşayan vatandaşların adadan ayrılan tatilcilere ve ziyaretçilere yaptıkları o klasik veda anları bir tatilci tarafından kaydedildi. Bu samimi ve neşeli uğurlama anları, izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: https://x.com/onedio/status/209433840...
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En tatlı veda.

En tatlı veda.

Günümüz metropol yaşamında komşuluk ilişkilerinin bile giderek azaldığı düşünüldüğünde, bir topluluğun ortak bir neşeyle tanımadığı insanlara el sallaması insanlarda güçlü bir aidiyet ve sıcaklık hissi uyandırıyor. Büyük şehirlerin karmaşasından ve soğuk insan ilişkilerinden kaçıp adaya sığınan tatilciler için bu uğurlama, adeta 'yine bekleriz' mesajının en samimi görsel hali haline geliyor.

Videoda görüldüğü üzere, adadan kalkan feribot hareket ettiğinde kıyıda bulunan küçük çocuklar koşarak feribotu takip ediyor, evlerinin balkonunda oturan ada sakinleri el sallayarak bu coşkuya katılıyor. Sahilde güneşlenen veya denize giren vatandaşlar bile el sallayarak yolcuları uğurlama halkasına dahil oluyor. İşte tam da bu kolektif neşe, videoyu izleyen binlerce kişiye 'keşke ben de o feribotta olsaydım' duygusunu yaşatıyor. Marmara Adası'nın bu samimi vedası, Ege ve Marmara'nın kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ve misafirperverlik kültürünün hala ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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