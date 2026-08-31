Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Marmara Adası Yerlilerinin Tatilcilere Yaptığı Geleneksel Vedayı Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://x.com/onedio/status/209433840...
Ülkemizin birbirinden güzel adaları her yaz milyonlarca turist ağırlıyor. Genelde ulaşımın kısıtlı olduğu bu adalarda, izole bir yaşam sürülüyor bildiğiniz üzere. Yerel halk, adanın dokusunu her daim koruyor. Küçük ve sakin yerler olan adalarda komşuluk ilişkileri de hala canlılığını koruyor. Adada yaşayan herkes neredeyse birbirini tanıyor. Aynı sıcaklık ve misafirperverliği adaya gelen herkese de gösteriyorlar.
Marmara Adası'nda yaşayan vatandaşların adadan ayrılan tatilcilere ve ziyaretçilere yaptıkları o klasik veda anları bir tatilci tarafından kaydedildi. Bu samimi ve neşeli uğurlama anları, izleyenlerin içini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En tatlı veda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın