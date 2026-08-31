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Detaylar Beğeni Topladı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1905 Doğumlu Bir Aile Büyüğünün Kimliğini Paylaştı

Detaylar Beğeni Topladı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 1905 Doğumlu Bir Aile Büyüğünün Kimliğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 10:18

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Aramızda geçmişe, eski evraklara ve tarihin tozlu sayfalarından çıkan detaylara merakı olmayan yoktur herhalde. Özellikle kendi aile tarihimize ait bir şeylerle karşılaştığımızda, o dönemin yaşam tarzını ve resmi kayıt biçimlerini incelemek bambaşka bir his yaşatıyor. Geçmiş ile günümüz arasındaki bu görsel ve kültürel bağ, tarihe canlı canlı tanıklık etmek gibi hissettiriyor. Eski belgelerdeki el yazıları, kayıt üslupları ve resmi mühürler adeta insanı kısa bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kayınvalidesinin 1905 doğumlu anneannesine ait olan ve yıllardır özenle saklanan nüfus cüzdanını paylaştı. Belgenin üzerindeki ince detayları tek tek gösteren kullanıcının videosu, özellikle tarihi belge tutkunlarının ilgisini çekti. 

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1944 senesinden bugüne...

1944 senesinden bugüne...

Cumhuriyet'in ilk yıllarına ve hatta Osmanlı'dan geçiş dönemine ışık tutan bu nüfus hüviyet cüzdanı, günümüzün dijital ve çipli kimlik kartlarıyla kıyaslandığında oldukça ilginç bilgileri barındırıyor. Paylaşılan belgede aile ismi yani lakap ve şöhret kısmı bulunuyor. Doğum yeri olarak Demirci kaydedilen belgenin doğum tarihi kısmında ise miladi takvim öncesi kullanımda olan 1323 tarihi göze çarpıyor. Sayfalar ilerledikçe dönemin bürokratik anlayışına dair çok eğlenceli ve sıra dışı kayıtlarla karşılaşılıyor. Medeni hali kısmında resmi ibarelerin aksine doğrudan 'İhsan ile evli' yazması görenleri güldürürken, fiziki tanımlama amacıyla göz rengi hanesine dahi 'Kahverengi' notunun düşülmüş olması dikkat çekiyor. 

Ülkemizde kimlik kartlarının geçirdiği tarihsel süreç incelediğinde, ilk kapsamlı değişim 1976 yılında gerçekleşmişti. Uzun yıllar hayatımızda kalan cinsiyete dayalı mavi ve pembe renkli defter biçimindeki nüfus cüzdanlarına geçilmişti. 2001 yılına gelindiğinde ise bu mevcut nüfus cüzdanlarına dijitalleşme adımları kapsamında T.C. Kimlik Numarası basılmaya başlanmıştı. Son büyük modernleşme hamlesi ise 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan çipli, biyometrik verili ve uluslararası standartlara uygun T.C. Kimlik Kartları ile hayatımıza girdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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