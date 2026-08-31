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Çocuğu Norveç'te Okula Başlayan Bir Anne Ders Programını ve Okulun Verdiği Eşyaları Paylaştı

Çocuğu Norveç'te Okula Başlayan Bir Anne Ders Programını ve Okulun Verdiği Eşyaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 08:53

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Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim modelleri, son yıllarda dünya genelinde en çok özenilen ve merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle çocukların teorik eğitimden ziyade doğayla iç içe, özgür ve uygulamalı bir şekilde büyümesine olanak tanıyan bu sistemler, velilerin ve eğitimcilerin odağında. Türkiye'deki yoğun okul alışverişi temposu ve ağır ders programlarıyla karşılaştırıldığında, İskandinav coğrafyasındaki pratik ve öğrenci odaklı yaklaşım elbette 'Burada da olur mu?' sorusunu sorduruyor.

Sosyal medyada Norveç'le ilgili içerikler üreten @norwaytodayy, ülkede okulların açılmasıyla birlikte 1. sınıf öğrencisi olan çocuğunun ders takvimini ve okul sisteminin detaylarını takipçileriyle paylaştı. Anlattıkları, şu an okul alışverişi telaşında olan velilerin dikkatini çekti.

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Norveç'teki ilkokul eğitimi, çocukların üzerindeki maddi ve psikolojik yükü en aza indirmek üzerine kurgulanmış bir yapıya sahip.

Norveç'teki ilkokul eğitimi, çocukların üzerindeki maddi ve psikolojik yükü en aza indirmek üzerine kurgulanmış bir yapıya sahip.

Okulların açılmasıyla birlikte aileleri bekleyen en büyük sürprizlerden biri, kırtasiye alışverişi zorunluluğunun bulunmaması. Okul idaresi tarafından öğrencilere kalem, kitap, defter ve hatta okul çantası dahi eksiksiz bir şekilde ücretsiz olarak temin ediliyor. Ailelerden yalnızca çocuklarına uygun bir beslenme çantası ve suluk hazırlamaları isteniyor. Haftalık ders programı incelendiğinde ise ağırlıklı olarak Norveççe, Matematik, tema dersleri ve serbest oyun saatlerinin yer aldığı görülüyor. İlkokul 1. sınıf düzeyinde ders saatleri oldukça esnek tutuluyor; haftanın iki günü okul erken kapanıyor ve öğrenciler saat 11:00 ya da 12:00 gibi evlerine dönebiliyor.

Ancak sistemin en dikkat çekici ve merak uyandıran kısmı kuşkusuz 'Orman Okulu' konsepti. Norveç eğitim kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu konsept uyarınca, haftanın bir günü tamamen ormanlık alanda açık hava etkinliklerine ayrılıyor. Bu orman günlerinde çocuklardan sınıfta oturup ders dinlemeleri değil, doğayı bizzat deneyimlemeleri bekleniyor. Okul yönetimi, ailelerden çocukların yanına açık ateşte pişirilmek üzere sosisli ekmek, yakılacak odun ve sosisleri ateşte tutmaya yarayan özel 'grill pinne' (ızgara çubuğu) koymalarını talep ediyor. Çocuklar, doğanın kalbinde kendi yemeklerini pişirmeyi ve açık havada sosyalleşmeyi öğrenerek eğitim süreçlerini sürdürüyorlar. Böylece çocuklar sadece bilgi edinmiyor, beceri de kazanıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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