Çocuğu Norveç'te Okula Başlayan Bir Anne Ders Programını ve Okulun Verdiği Eşyaları Paylaştı

Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim modelleri, son yıllarda dünya genelinde en çok özenilen ve merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle çocukların teorik eğitimden ziyade doğayla iç içe, özgür ve uygulamalı bir şekilde büyümesine olanak tanıyan bu sistemler, velilerin ve eğitimcilerin odağında. Türkiye'deki yoğun okul alışverişi temposu ve ağır ders programlarıyla karşılaştırıldığında, İskandinav coğrafyasındaki pratik ve öğrenci odaklı yaklaşım elbette 'Burada da olur mu?' sorusunu sorduruyor.

Sosyal medyada Norveç'le ilgili içerikler üreten @norwaytodayy, ülkede okulların açılmasıyla birlikte 1. sınıf öğrencisi olan çocuğunun ders takvimini ve okul sisteminin detaylarını takipçileriyle paylaştı. Anlattıkları, şu an okul alışverişi telaşında olan velilerin dikkatini çekti.