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Tüm Bacağını Dövme Kaplatan Adam Cildinin Verdiği Reaksiyonu Paylaştı

Tüm Bacağını Dövme Kaplatan Adam Cildinin Verdiği Reaksiyonu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2026 - 15:00 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 15:07

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Dövme insanların kendini ifade etmesinin bir biçimi. Kimileri için ise tam bir tutku. Hatta dövmenin zamanla bağımlılık yaptığını savunanlar da var. Kimi insanlar küçük, anlamlı sembollerle yetinirken kimileri ise bedenlerini adeta yaşayan bir tuvale çevirmeyi tercih ediyor. Tüm vücudu kaplayan büyük ölçekli dövme seansları ise hem dövme sanatçısı hem de dövmeyi yaptıran kişi için ciddi bir fiziksel dayanıklılık gerektiriyor.

Bacak bölgesini tamamen geleneksel ve yoğun siyah işçilikli dövmelerle kaplatan bir kişi seans sonrası vücudunun verdiği tepkiyi paylaştı. Dövme sanatçısının köpüklü solüsyon ve su ile cildi temizlediği anlarda, yoğun mürekkep uygulamasının ardından cildin inanılmaz bir şekilde seğirdiği anlar izleyenleri ürküttü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Db7mUP...
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Vücudun doğal tepkisi.

Vücudun doğal tepkisi.

Dövme yapımı sırasında ve sonrasında bacak kaslarının kendiliğinden seğirmesi, vücudun acıya ve sürekli uyarılmaya karşı verdiği tamamen doğal, zararsız bir savunma refleksi. Dövme iğnesi saniyede yüzlerce kez cildin alt tabakasına inip çıkarak bölgedeki sinir uçlarını aralıksız uyarır ve bu durum beyne ihtiyaç duymadan omurilik düzeyinde istemsiz kas kasılmalarına yol açıyor. Bununla birlikte, saatlerce aynı pozisyonda hareketsiz kalmaktan kaynaklanan kas yorgunluğu ve vücudun acıyla başa çıkmak için salgıladığı adrenalin de kaslardaki bu ritmik titremeleri tetikliyor. İşlem tamamlanıp kaslar dinlendiğinde ise bu seğirmeler kısa sürede kendiliğinden kayboluyor. Son dönemde ameliyathane ortamında, anestezi altında vücudu dövme kaplatmak oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. İşlemden sonra bu tarz durumlar sıkça yaşanıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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