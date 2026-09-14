Tüm Bacağını Dövme Kaplatan Adam Cildinin Verdiği Reaksiyonu Paylaştı

Dövme insanların kendini ifade etmesinin bir biçimi. Kimileri için ise tam bir tutku. Hatta dövmenin zamanla bağımlılık yaptığını savunanlar da var. Kimi insanlar küçük, anlamlı sembollerle yetinirken kimileri ise bedenlerini adeta yaşayan bir tuvale çevirmeyi tercih ediyor. Tüm vücudu kaplayan büyük ölçekli dövme seansları ise hem dövme sanatçısı hem de dövmeyi yaptıran kişi için ciddi bir fiziksel dayanıklılık gerektiriyor.

Bacak bölgesini tamamen geleneksel ve yoğun siyah işçilikli dövmelerle kaplatan bir kişi seans sonrası vücudunun verdiği tepkiyi paylaştı. Dövme sanatçısının köpüklü solüsyon ve su ile cildi temizlediği anlarda, yoğun mürekkep uygulamasının ardından cildin inanılmaz bir şekilde seğirdiği anlar izleyenleri ürküttü.