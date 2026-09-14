İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri Kurulacak
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Dezenformasyonla mücadelede yeni bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulacak.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz.” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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