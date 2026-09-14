Filenin Sultanları'na Yabancı Damat İddiası: Derya Cebecioğlu'nun Kalbi Bulgar Smaçörde mi?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (Filenin Sultanları) genç yıldızı Derya Cebecioğlu, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatına dair iddialarla gündeme geldi. Halkbank'a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı öne sürülen 25 yaşındaki oyuncunun, Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etmesi ve maç sonunda Bardarov'u tebrik etmesi aşk söylentilerini güçlendirdi. İkiliden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
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Derya Cebecioğlu ile Denislav Bardarov'un sosyal medyada birbirini takibe alması aşk iddialarını alevlendirdi.
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Derya Cebecioğlu, Bulgaristan-Kuzey Makedonya maçını tribünden izleyip Bardarov'u tebrik etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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