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Filenin Sultanları'na Yabancı Damat İddiası: Derya Cebecioğlu'nun Kalbi Bulgar Smaçörde mi?

Filenin Sultanları'na Yabancı Damat İddiası: Derya Cebecioğlu'nun Kalbi Bulgar Smaçörde mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:49
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (Filenin Sultanları) genç yıldızı Derya Cebecioğlu, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatına dair iddialarla gündeme geldi. Halkbank'a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı öne sürülen 25 yaşındaki oyuncunun, Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etmesi ve maç sonunda Bardarov'u tebrik etmesi aşk söylentilerini güçlendirdi. İkiliden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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Derya Cebecioğlu ile Denislav Bardarov'un sosyal medyada birbirini takibe alması aşk iddialarını alevlendirdi.

Derya Cebecioğlu ile Denislav Bardarov'un sosyal medyada birbirini takibe alması aşk iddialarını alevlendirdi.

Mersin doğumlu 25 yaşındaki Derya Cebecioğlu, voleybola VakıfBank altyapısında başladı ve kısa sürede A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın vazgeçilmezleri arasına girdi. Geçtiğimiz hafta İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan kadroda forma giyen Cebecioğlu, turnuvada gösterdiği performansla 'Turnuvanın En İyi Smaçörü' ödülünü de kazanmıştı.

İddiaya göre bu başarılı sezonun ardından Cebecioğlu'nun özel hayatında da yeni bir isim var: Bu sezon Halkbank'a transfer olan 2003 doğumlu, 2 metre boyundaki Bulgar smaçör Denislav Bardarov. 

Genç oyuncu, daha önce İstanbul BBŞK ve Cizre Belediyespor formaları giymiş, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

İkilinin isminin bir araya gelmesine gerekçe olarak sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye başlamaları gösteriliyor. Bu detay, voleybolseverler arasında kısa sürede 'yabancı damat' yorumlarına dönüştü.

Derya Cebecioğlu, Bulgaristan-Kuzey Makedonya maçını tribünden izleyip Bardarov'u tebrik etti.

Derya Cebecioğlu, Bulgaristan-Kuzey Makedonya maçını tribünden izleyip Bardarov'u tebrik etti.

İddiaları güçlendiren bir başka detay ise Cebecioğlu'nun geçtiğimiz günlerde tribünden izlediği bir maçtan geldi. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın açılış karşılaşmasında Bulgaristan, Sofya'da oynanan mücadelede Kuzey Makedonya'yı 25-17, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bardarov'un da forma giydiği bu karşılaşmayı tribünden takip ettiği belirtilen Derya Cebecioğlu'nun, maç sonunda Bulgar smaçörü tebrik ettiği öne sürülüyor. Genç voleybolcunun bu jesti, sosyal medyada zaten konuşulan yakınlaşma iddialarını daha da alevlendirdi.

Taraflardan konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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