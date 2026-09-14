Filenin Sultanları'na Yabancı Damat İddiası: Derya Cebecioğlu'nun Kalbi Bulgar Smaçörde mi?

Mersin doğumlu 25 yaşındaki Derya Cebecioğlu, voleybola VakıfBank altyapısında başladı ve kısa sürede A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın vazgeçilmezleri arasına girdi. Geçtiğimiz hafta İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan kadroda forma giyen Cebecioğlu, turnuvada gösterdiği performansla 'Turnuvanın En İyi Smaçörü' ödülünü de kazanmıştı.

İddiaya göre bu başarılı sezonun ardından Cebecioğlu'nun özel hayatında da yeni bir isim var: Bu sezon Halkbank'a transfer olan 2003 doğumlu, 2 metre boyundaki Bulgar smaçör Denislav Bardarov.

Genç oyuncu, daha önce İstanbul BBŞK ve Cizre Belediyespor formaları giymiş, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

İkilinin isminin bir araya gelmesine gerekçe olarak sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye başlamaları gösteriliyor. Bu detay, voleybolseverler arasında kısa sürede 'yabancı damat' yorumlarına dönüştü.