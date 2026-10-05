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TÜİK, Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

TÜİK, Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 10:01 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 11:10
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2026 yılının Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül ayında yüzde 1,84, yıllık olarak ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. 

Geçtiğimiz ay açıklanan Ağustos enflasyonu da yüzde 1,84, yıllık olarak ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti.

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Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 arttı.

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE, 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak kaydedildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış gerçekleşti.

Söz konusu grupların yıllık enflasyona katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konutta 4,84 puan oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,20 düşüş görüldü. Ulaştırma yüzde 2,79, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu yüzde 2,71 arttı.

Aylık değişime katkılar gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi 0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 puan olarak hesaplandı.

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıftan 133'ünün endeksinde artış gerçekleşirken, 35 alt sınıfta düşüş görüldü. Altı alt sınıfta ise değişim yaşanmadı.

Öte yandan işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi, eylülde aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 29 arttı. Bu göstergede geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,40, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,80 artış kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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