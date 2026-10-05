TÜİK, Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE, 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak kaydedildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış gerçekleşti.

Söz konusu grupların yıllık enflasyon a katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konutta 4,84 puan oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,20 düşüş görüldü. Ulaştırma yüzde 2,79, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu yüzde 2,71 arttı.

Aylık değişime katkılar gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi 0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 puan olarak hesaplandı.

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıftan 133'ünün endeksinde artış gerçekleşirken, 35 alt sınıfta düşüş görüldü. Altı alt sınıfta ise değişim yaşanmadı.

Öte yandan işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi, eylülde aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 29 arttı. Bu göstergede geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,40, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,80 artış kaydedildi.