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Filenin Sultanları Saliha Şahin ve Elif Şahin Kardeş mi?

Filenin Sultanları Saliha Şahin ve Elif Şahin Kardeş mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 15:05
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Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda performanslarıyla dikkat çeken Elif Şahin ve Saliha Şahin,  sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 'Elif Şahin ve Saliha Şahin kardeş mi?' sorusunun yanıtı belli oldu.

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Elif Şahin ve Saliha Şahin Kardeş mi?

Elif Şahin ve Saliha Şahin Kardeş mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Elif Şahin ve Saliha Şahin asındaki yakınlık derecesine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Spor kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan ve yalnızca basit bir soyadı benzerliği sanılan durumun ardındaki tablo netleşti. Ankara doğumlu olan her iki başarılı voleybolcu, sanılanın aksine sadece meslektaş değil, aynı zamanda öz kardeş. Çocukluk yıllarından itibaren parkelere adım atan iki kardeş, Türk voleybolunun en yetenekli isimleri arasında gösteriliyor.

Saliha Şahin 1998 doğumlu. Elif Şahin 2001 doğumlu.

Saliha Şahin 1998 doğumlu. Elif Şahin 2001 doğumlu.

Kariyer yolculuklarında birbirlerine destek vererek yükselen kardeşler, sahada ise farklı sorumluluklar üstleniyor. 1998 doğumlu Saliha Şahin hücum hattında smaçör pozisyonunda rakiplerine zor anlar yaşatırken, 2001 doğumlu küçük kardeşi Elif Şahin ise pasör mevkiinde takımın oyun kurucu rolünü üstleniyor. İki yetenekli isim, kariyerlerinin önemli bir döneminde Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda yan yana mücadele ederek aynı kulüp çatısı altında büyük başarılara imza attı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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