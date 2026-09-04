Filenin Sultanları Saliha Şahin ve Elif Şahin Kardeş mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Elif Şahin ve Saliha Şahin asındaki yakınlık derecesine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Spor kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan ve yalnızca basit bir soyadı benzerliği sanılan durumun ardındaki tablo netleşti. Ankara doğumlu olan her iki başarılı voleybolcu, sanılanın aksine sadece meslektaş değil, aynı zamanda öz kardeş. Çocukluk yıllarından itibaren parkelere adım atan iki kardeş, Türk voleybolunun en yetenekli isimleri arasında gösteriliyor.