Filenin Sultanları Saliha Şahin ve Elif Şahin Kardeş mi?
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Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda performanslarıyla dikkat çeken Elif Şahin ve Saliha Şahin, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 'Elif Şahin ve Saliha Şahin kardeş mi?' sorusunun yanıtı belli oldu.
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Elif Şahin ve Saliha Şahin Kardeş mi?
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Saliha Şahin 1998 doğumlu. Elif Şahin 2001 doğumlu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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