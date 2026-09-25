Esnaf ve Sanatkarlarla Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatarak Güldüren Kişiler

Esnafla muhabbet bu topraklarda neredeyse ayrı bir sanat dalı. Pazarcıyla kilo kilo yapılan pazarlık, berber koltuğuna oturur oturmaz açılan memleket sohbeti, eve gelen ustanın işe başlamadan önce ettiği tavsiyeler, taksicinin radyoda sonuna kadar açtığı arabesk... Hepimizin hafızasında bir mahalle bakkalı, bir kombi ustası ya da işini bırakıp bizimle dertleşen bir kasiyer mutlaka var.

Sosyal medya da bu anları kaçırmıyor. X'te yıllar içinde paylaşılan hikâyelerin bir kısmı esnafın hazırcevaplığını, bir kısmı müşterinin tuhaf taleplerini, bir kısmı da kimsenin beklemediği ters köşeleri anlatıyor. Kuaförden boyacıya, garsondan kargocuya uzanan bu anılar arasından okurken en çok güldürenleri sizin için derledik.