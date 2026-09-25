Esnaf ve Sanatkarlarla Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatarak Güldüren Kişiler
Esnafla muhabbet bu topraklarda neredeyse ayrı bir sanat dalı. Pazarcıyla kilo kilo yapılan pazarlık, berber koltuğuna oturur oturmaz açılan memleket sohbeti, eve gelen ustanın işe başlamadan önce ettiği tavsiyeler, taksicinin radyoda sonuna kadar açtığı arabesk... Hepimizin hafızasında bir mahalle bakkalı, bir kombi ustası ya da işini bırakıp bizimle dertleşen bir kasiyer mutlaka var.
Sosyal medya da bu anları kaçırmıyor. X'te yıllar içinde paylaşılan hikâyelerin bir kısmı esnafın hazırcevaplığını, bir kısmı müşterinin tuhaf taleplerini, bir kısmı da kimsenin beklemediği ters köşeleri anlatıyor. Kuaförden boyacıya, garsondan kargocuya uzanan bu anılar arasından okurken en çok güldürenleri sizin için derledik.
Arnavutluk'ta Türk kahvesi isteyen bir annenin garsona verdiği cevap efsaneleşti
Kalem isteyen ustaya evdeki tek kalemi uzatan bir kullanıcı, sonucu fotoğrafladı
Pazarcıyla pazarlığa giren biri, işi kendi matematiğiyle bağladı
"Televizyon düşer mi?" diye sorulan usta, garantiyi bizzat kendi ağırlığıyla verdi
Kargocuya "yan komşuya bırakın" diyen biri, cevabın hızına yetişemedi
Buzdolabı servisinden gelen teknisyen, misafirperver bir babaya hayat dersi verdi
Kuaförle karşılıklı yaş iltifatına giren bir kullanıcı ters köşe oldu
Arabasını yıkamaya bırakan biri, "acelesi yok" demenin bedelini 6 saatle ödedi
Eski dönercileri özleyenlere bir kullanıcıdan pratik bir tavsiye geldi
Yunanistan'da bir garson, yan masadaki çocuğun ismi yüzünden bir türlü masadan ayrılamadı
Babasının avokado fiyatını yanlış okuduğunu fark eden biri, kasaya yürüyüşü canlı aktardı
Otomatik kedi tuvaletini servise gönderen bir kullanıcı, asıl suçlunun kim olduğunu öğrendi
Sarı lacivert kazak giyen birine market çalışanından tahmin edilebilir bir soru geldi
Sokak kedisine mama alan bir kullanıcı, kasiyerden gurme tavsiyesi aldı
Zeytinyağı fabrikasını gezen biri, Alman sanılan markanın sırrını çözdü
Yeğenine tütülü elbise alan bir kullanıcı, gerçeği kasada son anda öğrendi
Eşi kuaförde 5 saat kalan bir doktor, kıyaslamayı ameliyathaneden yaptı
Kapanışa yakın tavuk söyleyen bir öğrenci, büfecinin ikramıyla 25 yıllık perhizini bozdu
Yeni mahallesinde kuaföre giden biri, kendi hakkındaki dedikoduyu ayağına gelmiş buldu
Arabasının camına not bırakan yeni bir sürücü, karşıdaki esnaftan edebi eleştiri aldı
Taksici amcanın şarkı listesi, bir yolcunun Shazam'ını 20 dakika boyunca susturmadı
Kasiyeri işe dalan bir kafede müşteriye hiç beklemediği bir teklif geldi
Hopa'da tost söyleyen bir kullanıcı, ketçap mayonez fıkrasının gerçek olduğunu kanıtladı
Yurt dışında taksiye binen biri, şoförün navigasyon tercihini görünce şaşırdı
POS cihazını beklerken ananasa dalan bir müşteriye manavdan şefkatli bir teklif geldi
POS cihazını unutan bir kurye, nakit çekmeyi unutan müşteriye yaratıcı bir çözüm önerdi
Muadil ilaç yüzünden eczane değiştiren bir amca, yeni eczanede de aynı sonla karşılaştı
Dükkânında uyuyakalmış bir berber gören kullanıcı, kıskançlığını gizleyemedi
Boyacının övgü beklediğini fark eden biri, esnaf sohbetinin inceliklerini öğrenmeye karar verdi
Hiç kapanmayan tekelin sırrını çözen bir kullanıcı, kendini film sahnesinde buldu
Seçilen rengi beğenmeyen bir boyacı, iş bitene kadar fikrinden dönmedi
Dükkân sahibi biri, tabelacının kendisini neden bulamadığını anlattı
Taksiciyle sohbete dalan bir yolcu, yolculuğun geri kalanına "güvenle" devam etti
Rengi pigmentine kadar tutturacağını söyleyen bir usta, sonucu duvarda gösterdi
Market önünde yaşlı bir teyzeye yardım eden biri, iyiliğini duyurmanın yolunu buldu
Sahilde limonata satan iki küçük kız, bir müşterisine esnaflığın inceliklerini gösterdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın