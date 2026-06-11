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Ankara Esnafının Mesleğinde Zirve Olduğunu Kanıtlayan Müşteri Anıları

Ankara Esnafının Mesleğinde Zirve Olduğunu Kanıtlayan Müşteri Anıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:48
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Özellikle İstanbul'a dışarıdan gelenler insanların ve esnafın daha soğuk ve duyarsız olduğundan şikayetçi. Ancak başkent bu konuda diğer büyük kentlerimizden ayrılıyor. Özellikle Ankara'da vakit geçirmiş pek çok kişinin kentin popüler caddelerindeki esnafıyla illa bir anısı oluyor.

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Bir X kullanıcısı da başından geçenleri anlattı.

Bir X kullanıcısı da başından geçenleri anlattı.
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Kendisi bu konuda yalnız değildi.

Kendisi bu konuda yalnız değildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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