2026 Anaokulu Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Anaokullarının Yeni Dönem Ücretleri

2026 Anaokulu Zam Oranı Ne Kadar?

MEB'in formülüne göre ana sınıfı gibi kademe başlangıçlarında 2026-2027 döneminde uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 43,92 oldu. Ara sınıflarda bu oran yüzde 30,74, yemek, kahvaltı ve servis dışındaki diğer hizmetlerde ise yüzde 29,28 olarak belirlendi. Bu oranlar üst sınırdır; okullar daha düşük artış yapabilir. Sınırın üzerinde zam yapıldığını düşünen veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurabilir.

Devlet Anaokulu Ücretli mi?

Devlet anaokulları ve anasınıflarında eğitim ücretsizdir; ancak velilerden katkı payı niteliğinde aylık bir ücret alınabilir. Örneğin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2026-2027 dönemi için belirlediği tavan ücret, yemekli eğitimde aylık 3.100 TL, yemeksiz eğitimde ise aylık 1.700 TL oldu. Bu tutarlar ilden ile farklılık gösterebilir.

Anaokulu Kaç Yaşında Başlar?

Okul öncesi eğitim 36-66 ay arasındaki çocukları kapsar. Özel anaokullarında genellikle 3, 4 ve 5 yaş grupları için ayrı sınıflar açılır. 5 yaş grubu için anasınıfı, ilkokula hazırlık açısından özellikle önemlidir.

Anaokulu Ücretlerine Neler Dahil?

Bu durum okuldan okula değişiyor. Hisar, Ege Lisesi, Çakabey, İzmir Türk Koleji ve MEV Ankara gibi okullarda yemek anaokulu ücretine dahilken; BJK Kabataş, ENKA, MEF, Tevfik Fikret ve TED gibi okullarda yemek ayrıca ücretlendiriliyor. Servis, kıyafet, kitap ve materyal giderleri ise çoğu okulda ayrıca ödeniyor. Bu kalemler eklendiğinde toplam maliyet ciddi oranda artabiliyor.

Anaokulu Fiyatları Yaşa Göre Değişir mi?

Evet. Bazı okullar tüm yaş grupları için tek fiyat uygularken, Ankara Tevfik Fikret ve FMV Işık gibi okullarda 3, 4 ve 5 yaş için farklı ücretler belirleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir Arasında Anaokulu Fiyatları Nasıl Farklılaşıyor?

İstanbul

En yüksek özel anaokulu ücretleri İstanbul'da. Köklü vakıf okulları ve yabancı dil ağırlıklı programlar sunan kurumlar fiyatları yukarı çekiyor.

480.000 TL - 900.000 TL (orta segment okullar)

1.100.000 TL - 1.800.000 TL (üst segment vakıf okulları)

Ankara

Ankara'da anaokulu fiyatları İstanbul'a göre daha uygun. Köklü kolejlerde anasınıfı ücretleri 750.000 TL ile 1.050.000 TL arasında değişirken, zincir okullarda bu rakam 220.000 TL - 550.000 TL bandına iniyor.

İzmir

İzmir'de özel anaokulu ücretleri genel olarak 370.000 TL ile 960.000 TL arasında değişiyor. Yemeğin ücrete dahil olduğu okulların sayısı da diğer şehirlere göre daha fazla.

Anaokulu Seçerken Veliler Nelere Dikkat Etmeli?

Veliler anaokulu fiyatlarını araştırırken yalnızca ücrete değil, çocuğun gelişimine katkı sağlayacak olanaklara da bakmalı. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Sınıf Mevcudu ve Öğretmen Sayısı

Sınıf başına düşen öğrenci ve öğretmen sayısı, okul öncesi eğitimde en önemli kriterlerden biri.

Her sınıfta yardımcı öğretmen bulunup bulunmadığını sorun.

Eğitim Programı

Okulun uyguladığı programı öğrenin (MEB Okul Öncesi Programı, Montessori, Reggio Emilia, IB PYP vb.).

Yabancı dil eğitiminin kaç yaşında ve haftada kaç saat verildiğini sorun.

Güvenlik, Hijyen ve Beslenme

Okulun fiziki koşulları, oyun alanları ve güvenlik önlemleri yerinde görülmeli.

Yemeklerin okulda mı hazırlandığı ve menünün bir diyetisyen tarafından planlanıp planlanmadığı öğrenilmeli.

Uyum Süreci ve Veli İletişimi

Okulun uyum haftası uygulaması olup olmadığını sorun.

Veli-okul iletişiminin nasıl sağlandığını (mobil uygulama, günlük rapor, veli toplantıları) öğrenin.

Sözleşme ve İade Koşulları

Kayıttan vazgeçme veya okul değişikliği durumunda ücret iadesi politikasını mutlaka okuyun.

Erken Kayıt ve Ödeme Avantajlarından Faydalanın

Özel anaokullarında erken kayıt dönemi genellikle Ocak-Nisan ayları arasında yapılıyor ve bütçeyi önemli ölçüde rahatlatabiliyor:

Peşin Ödeme İndirimi: Okula ve tarihe göre yüzde 5 ile yüzde 15 arasında indirim uygulanıyor.

Kardeş İndirimi: Aynı okulda okuyan kardeşler için genellikle yüzde 5-10 indirim sağlanıyor.

Kayıt Tarihi: SEV ve FMV Işık gibi okullarda kayıt tarihi ilerledikçe anaokulu ücreti de yükseliyor.

Özel Anaokulu mu, Devlet Anaokulu mu?

Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Devlet anaokulları çok daha düşük maliyetle okul öncesi eğitim sunarken, özel anaokulları daha küçük sınıflar, yabancı dil ve zengin etkinlik programlarıyla öne çıkıyor. Seçim yaparken çocuğunuzun ihtiyaçlarını, ailenizin bütçesini ve okulun eve uzaklığını birlikte değerlendirmek en doğrusu olacaktır.