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2026 Anaokulu Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Anaokullarının Yeni Dönem Ücretleri

2026 Anaokulu Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Anaokullarının Yeni Dönem Ücretleri

Eğitim Özel Okul
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:25
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2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı ve en küçükler de okul öncesi eğitimle ilk adımlarını attı. Çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen veliler ise bu dönemde en çok anaokulu fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki özel anaokulları ve kolejlerin anasınıfları; eğitim dili, kampüs imkânları ve yemek gibi hizmetlere göre birbirinden oldukça farklı ücretler talep ediyor.

Ayrıca aynı okulun farklı kampüslerinde, hatta çocuğun yaş grubuna göre bile anaokulu ücretleri değişebiliyor. Kayıt tarihi ve ödeme şekli de fiyatı doğrudan etkiliyor.

2026-2027 döneminde özel anaokullarının ücret listeleri okulların resmi internet sitelerinde yayımlandı.

Peki, yeni dönemde anaokulu fiyatları ne kadar?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki özel anaokullarının güncel 2026-2027 ücretleri...

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2026 - 2027 Anaokulu Ücretleri

2026 - 2027 Anaokulu Ücretleri

Özel anaokulu ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği artış sınırları çerçevesinde her yıl yeniden belirleniyor. Anasınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıf gibi kademe başlangıçları için 2026-2027 döneminde uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 43,92 olarak açıklandı. Bu nedenle özel anaokulu ücretleri, geçen yıla göre belirgin şekilde yükseldi.

Anaokulu fiyatlarını karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:

  • Bazı okullar ücretleri KDV dahil, bazıları ise KDV hariç (+%10) açıklıyor.

  • Kimi okullarda yemek ücreti eğitim ücretine dahil, kimilerinde ayrı ödeniyor.

  • Peşin, taksitli ve erken kayıt fiyatları birbirinden farklı.

  • Aynı okulda 3, 4 ve 5 yaş grupları için farklı anasınıfı ücretleri uygulanabiliyor.

Aşağıdaki fiyatlar, okulların kendi internet sitelerinde yayımladıkları 2026-2027 ücret listelerinden derlenmiştir.

İstanbul'daki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

İstanbul'daki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

Türkiye'de en yüksek anaokulu fiyatları İstanbul'da görülüyor. Özellikle köklü vakıf okullarında okul öncesi eğitim ücretleri 1,5 milyon TL'yi aşıyor.

Koç Özel Okulu Anaokulu Fiyatı

  • Ana sınıfı: 1.795.000 TL + KDV (Peşin, erken ödeme fiyatı)

Özel Irmak Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 4, 5 ve 6 yaş: 1.718.400 TL + KDV

Hisar Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 4-5 yaş ve 5-6 yaş: 1.609.091 TL + KDV (Peşin)

  • Öğle yemeği, kahvaltı ve ikindi ara öğünü ücrete dahildir.

ENKA Okulları İstanbul Anaokulu Fiyatı

  • 3-4-5 yaş eğitim: 1.472.190 TL (KDV dahil)

  • Yemek: 202.507 TL (KDV dahil)

SEV Okulları İstanbul (Çekmeköy) Anaokulu Fiyatı

  • Yuva ve ana sınıfı (peşin, havale/EFT): Kayıt tarihine göre 1.333.800 TL ile 1.533.870 TL arası (KDV dahil)

  • Taksitli: 1.404.000 TL ile 1.614.600 TL arası

MEF Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 3-4-5 yaş – Eğitim: 791.376 TL + KDV

  • Yemek: 180.810 TL + KDV, Materyal: 65.984 TL + KDV

  • Toplam (taksitli, KDV dahil): 1.141.987 TL

Terakki Vakfı Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 4-5 yaş: 755.085 TL + KDV

  • 6 yaş: 784.464 TL + KDV

  • Yemek ve servis ücretleri ayrıca belirleniyor.

FMV Işık Okulları Anaokulu Fiyatı

Nişantaşı Kampüsü (KDV hariç, erken kayıttan taksitliye)

  • 3 yaş: 489.340 TL – 569.000 TL

  • 4 yaş: 592.540 TL – 689.000 TL

  • 5 yaş: 695.740 TL – 809.000 TL

  • Yemek: 162.500 TL – 189.000 TL + KDV

Ankara'daki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

Ankara'daki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

Ankara'daki anaokulu fiyatları İstanbul'a göre genel olarak daha uygun seyrediyor. Ancak başkentin köklü kolejlerinde anasınıfı ücretleri 1 milyon TL sınırına ulaşmış durumda.

TED Ankara Koleji Anaokulu Fiyatı

  • Anaokulu A1: 1.050.000 TL (KDV dahil)

  • Anaokulu A2: 1.045.000 TL (KDV dahil)

  • Yemek, servis ve kitap ücretleri dahil değildir.

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 3 yaş: 852.500 TL

  • 4 yaş: 786.500 TL

  • 5 yaş: 753.500 TL

  • Yemek (kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün): 137.500 TL (Tüm fiyatlar KDV dahil)

İDV Özel Bilkent Okulları Anaokulu Fiyatı

  • 5 yaş ve 6 yaş: 817.150 TL (KDV dahil)

  • Yemek: 95.000 TL (KDV dahil)

Özel Çankaya Beştepe Koleji (Beytepe Kampüsü) Anaokulu Fiyatı

  • 3 ve 4 yaş: Peşin 476.508 TL / Taksitli 517.944 TL

  • 5 yaş: Peşin 538.329 TL / Taksitli 585.140 TL

  • Öğle yemeği: Peşin 126.888 TL (Tüm fiyatlar KDV dahil)

MEV Koleji Özel Ankara Okulları Anaokulu Fiyatı

  • Okul öncesi: 453.024 TL (KDV ve yemek dahil)

Bilişim Koleji Anaokulu Fiyatı

  • 4-6 yaş: Kampüse göre 220.000 TL ile 305.000 TL arası (KDV ve yemek dahil)

İzmir'deki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

İzmir'deki Özel Anaokullarının 2026 Ücretleri

İzmir'deki özel anaokulu ücretleri, büyükşehirler arasında daha dengeli bir tabloya sahip. Yine de uluslararası bağlantısı olan okullarda fiyatlar yüksek seyrediyor.

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Anaokulu Fiyatı

  • Yuva ve ana sınıfı (peşin, havale/EFT): Kayıt tarihine göre 837.330 TL ile 962.930 TL arası (KDV dahil)

Özel Ege Lisesi Anaokulu Fiyatı

  • Anaokulu (36-71 ay): Peşin 728.640 TL

  • 10 taksit: 759.000 TL (KDV ve yemek dahil)

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Anaokulu Fiyatı

  • Anasınıfı eğitim: 671.000 TL (KDV dahil)

  • Yemek: 176.000 TL (KDV dahil)

İzmir Özel Türk Koleji Anaokulu Fiyatı

  • 4 ve 5 yaş: 534.000 TL (KDV ve 3 öğün yemek dahil)

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri (Bornova) Anaokulu Fiyatı

  • Ana sınıfı: 374.000 TL (KDV dahil)

  • Yemek: 100.000 TL (KDV dahil)

*Söz konusu fiyatlar, okulların resmi internet sitelerinde yayımlanan 2026-2027 ücret listelerinden alınmıştır. Kayıt tarihi, ödeme şekli ve indirimlere göre değişiklik gösterebilir.

Anaokulu Ücretleriyle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Anaokulu Ücretleriyle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

2026 Anaokulu Zam Oranı Ne Kadar?

MEB'in formülüne göre ana sınıfı gibi kademe başlangıçlarında 2026-2027 döneminde uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 43,92 oldu. Ara sınıflarda bu oran yüzde 30,74, yemek, kahvaltı ve servis dışındaki diğer hizmetlerde ise yüzde 29,28 olarak belirlendi. Bu oranlar üst sınırdır; okullar daha düşük artış yapabilir. Sınırın üzerinde zam yapıldığını düşünen veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurabilir.

Devlet Anaokulu Ücretli mi?

Devlet anaokulları ve anasınıflarında eğitim ücretsizdir; ancak velilerden katkı payı niteliğinde aylık bir ücret alınabilir. Örneğin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2026-2027 dönemi için belirlediği tavan ücret, yemekli eğitimde aylık 3.100 TL, yemeksiz eğitimde ise aylık 1.700 TL oldu. Bu tutarlar ilden ile farklılık gösterebilir.

Anaokulu Kaç Yaşında Başlar?

Okul öncesi eğitim 36-66 ay arasındaki çocukları kapsar. Özel anaokullarında genellikle 3, 4 ve 5 yaş grupları için ayrı sınıflar açılır. 5 yaş grubu için anasınıfı, ilkokula hazırlık açısından özellikle önemlidir.

Anaokulu Ücretlerine Neler Dahil?

Bu durum okuldan okula değişiyor. Hisar, Ege Lisesi, Çakabey, İzmir Türk Koleji ve MEV Ankara gibi okullarda yemek anaokulu ücretine dahilken; BJK Kabataş, ENKA, MEF, Tevfik Fikret ve TED gibi okullarda yemek ayrıca ücretlendiriliyor. Servis, kıyafet, kitap ve materyal giderleri ise çoğu okulda ayrıca ödeniyor. Bu kalemler eklendiğinde toplam maliyet ciddi oranda artabiliyor.

Anaokulu Fiyatları Yaşa Göre Değişir mi?

Evet. Bazı okullar tüm yaş grupları için tek fiyat uygularken, Ankara Tevfik Fikret ve FMV Işık gibi okullarda 3, 4 ve 5 yaş için farklı ücretler belirleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir Arasında Anaokulu Fiyatları Nasıl Farklılaşıyor?

İstanbul

En yüksek özel anaokulu ücretleri İstanbul'da. Köklü vakıf okulları ve yabancı dil ağırlıklı programlar sunan kurumlar fiyatları yukarı çekiyor.

  • 480.000 TL - 900.000 TL (orta segment okullar)

  • 1.100.000 TL - 1.800.000 TL (üst segment vakıf okulları)

Ankara

Ankara'da anaokulu fiyatları İstanbul'a göre daha uygun. Köklü kolejlerde anasınıfı ücretleri 750.000 TL ile 1.050.000 TL arasında değişirken, zincir okullarda bu rakam 220.000 TL - 550.000 TL bandına iniyor.

İzmir

İzmir'de özel anaokulu ücretleri genel olarak 370.000 TL ile 960.000 TL arasında değişiyor. Yemeğin ücrete dahil olduğu okulların sayısı da diğer şehirlere göre daha fazla.

Anaokulu Seçerken Veliler Nelere Dikkat Etmeli?

Veliler anaokulu fiyatlarını araştırırken yalnızca ücrete değil, çocuğun gelişimine katkı sağlayacak olanaklara da bakmalı. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Sınıf Mevcudu ve Öğretmen Sayısı

  • Sınıf başına düşen öğrenci ve öğretmen sayısı, okul öncesi eğitimde en önemli kriterlerden biri.

  • Her sınıfta yardımcı öğretmen bulunup bulunmadığını sorun.

Eğitim Programı

  • Okulun uyguladığı programı öğrenin (MEB Okul Öncesi Programı, Montessori, Reggio Emilia, IB PYP vb.).

  • Yabancı dil eğitiminin kaç yaşında ve haftada kaç saat verildiğini sorun.

Güvenlik, Hijyen ve Beslenme

  • Okulun fiziki koşulları, oyun alanları ve güvenlik önlemleri yerinde görülmeli.

  • Yemeklerin okulda mı hazırlandığı ve menünün bir diyetisyen tarafından planlanıp planlanmadığı öğrenilmeli.

Uyum Süreci ve Veli İletişimi

  • Okulun uyum haftası uygulaması olup olmadığını sorun.

  • Veli-okul iletişiminin nasıl sağlandığını (mobil uygulama, günlük rapor, veli toplantıları) öğrenin.

Sözleşme ve İade Koşulları

  • Kayıttan vazgeçme veya okul değişikliği durumunda ücret iadesi politikasını mutlaka okuyun.

Erken Kayıt ve Ödeme Avantajlarından Faydalanın

Özel anaokullarında erken kayıt dönemi genellikle Ocak-Nisan ayları arasında yapılıyor ve bütçeyi önemli ölçüde rahatlatabiliyor:

  • Peşin Ödeme İndirimi: Okula ve tarihe göre yüzde 5 ile yüzde 15 arasında indirim uygulanıyor.

  • Kardeş İndirimi: Aynı okulda okuyan kardeşler için genellikle yüzde 5-10 indirim sağlanıyor.

  • Kayıt Tarihi: SEV ve FMV Işık gibi okullarda kayıt tarihi ilerledikçe anaokulu ücreti de yükseliyor.

Özel Anaokulu mu, Devlet Anaokulu mu?

Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Devlet anaokulları çok daha düşük maliyetle okul öncesi eğitim sunarken, özel anaokulları daha küçük sınıflar, yabancı dil ve zengin etkinlik programlarıyla öne çıkıyor. Seçim yaparken çocuğunuzun ihtiyaçlarını, ailenizin bütçesini ve okulun eve uzaklığını birlikte değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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