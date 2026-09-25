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Çiftleşirken Erkeğini Yiyen Örümcek Avrupa'da Yayılıyor

Çiftleşirken Erkeğini Yiyen Örümcek Avrupa'da Yayılıyor

İngiltere iklim değişikliği
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:52
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Sarı-siyah çizgileriyle eşek arısını andıran bir örümcek, İngiltere'de her yıl çoğalıyor. Çiftleşme sırasında dişinin erkeği yiyebildiği bilinen tür, ülkeye ilk geldiğinde yalnızca güney kıyısında görülüyordu, artık kuzey kısımda da görülmeye başlandı. 

Bilim insanlarına göre bu hızlı yayılmanın arkasında iklim değişikliği ve şaşırtıcı bir genetik uyum var.

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Dişi, çiftleşme sırasında erkeği yiyebiliyor

Dişi, çiftleşme sırasında erkeği yiyebiliyor

Türün bilimsel adı Argiope bruennichi. Dişilerin gövdesi yaklaşık 2 santimetreye ulaşıyor. Ağları ise 30 santimetreye yakın genişlikte ve ortasında belirgin, zikzak şeklinde parlak bir ipek bant taşıyor.

Dişiler ağlarında çekirge, cırcır böceği ve sinek bekliyor. Çiftleşme sırasında erkeği yiyebiliyorlar. Görünüşü ürkütücü olsa da örümceğin insanlara zarar vermesi pek olası değil.

Tür uzun süre Avrupa'da büyük ölçüde Akdeniz çevresiyle sınırlı kaldı. Son yüzyılda ise Almanya'dan Polonya'ya, oradan Estonya'ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı. İngiltere de bu kuzey yolculuğunun duraklarından biri.

1922'de güney kıyısında görülmüştü, şimdi kuzeyde

1922'de güney kıyısında görülmüştü, şimdi kuzeyde

İngiltere'deki ilk kayıt, 1922'de güneydoğu kıyısındaki Rye kasabasından geliyor. Son yıllarda ise örümcek Worcestershire ve çevre bölgelerde, Avon Nehri boyunca defalarca görüldü.

Chester Hayvanat Bahçesi'ndeki koruma uzmanları da kuzeydeki Cheshire'da bir dişi buldu. İngiliz Araknoloji Derneği bu yayılmayı ısınan iklime bağlıyor. Derneğe göre kuzeydeki popülasyonlar mevsim içinde daha erken çiftleşiyor.

Worcestershire Doğa Vakfı, örümceği gören herkesi fotoğraf ve konum bilgisiyle bildirimde bulunmaya çağırıyor. Böylece türün ilerleyişi adım adım takip edilebiliyor.

Kuzeydeki örümcekler daha hızlı büyüyor, soğuğa daha dayanıklı

Kuzeydeki örümcekler daha hızlı büyüyor, soğuğa daha dayanıklı

Peki güneyin sıcağını seven bir örümcek, kuzeyin soğuğuna nasıl dayanabiliyor? 

Henrik Krehenwinkel ve Diethard Tautz'un Molecular Ecology dergisinde yayımlanan çalışması, yayılan örümceklerin bir zamanlar ayrı yaşayan popülasyonların melezleri olduğunu gösterdi. Bu melezleşme, soğuğa uyumun önünü açmış olabilir.

Güney Fransa'dan Estonya'ya kadar farklı Avrupa popülasyonlarını inceleyen ve Ecological Monographs dergisinde yayımlanan bir başka çalışma da dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Kuzeydeki dişiler daha küçüktü ama benzer sayıda yumurta bırakıyordu.

Araştırmacılara göre kuzeydeki örümcekler, kısa yazlarda üreyebilmek için daha hızlı büyüyüp olgunlaşıyor. Soğuğa alışmış yavrular da aşırı soğuktan güneydeki akranlarına göre daha iyi kurtuluyor.

Dişiler sonbaharda kahverengi, şişe biçimli yumurta keselerini bitkilere bırakıp ölüyor. Yavrular kışı bu keselerin içinde geçirip ilkbaharda dışarı çıkıyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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