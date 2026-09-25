Çiftleşirken Erkeğini Yiyen Örümcek Avrupa'da Yayılıyor
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Sarı-siyah çizgileriyle eşek arısını andıran bir örümcek, İngiltere'de her yıl çoğalıyor. Çiftleşme sırasında dişinin erkeği yiyebildiği bilinen tür, ülkeye ilk geldiğinde yalnızca güney kıyısında görülüyordu, artık kuzey kısımda da görülmeye başlandı.
Bilim insanlarına göre bu hızlı yayılmanın arkasında iklim değişikliği ve şaşırtıcı bir genetik uyum var.
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Dişi, çiftleşme sırasında erkeği yiyebiliyor
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1922'de güney kıyısında görülmüştü, şimdi kuzeyde
Kuzeydeki örümcekler daha hızlı büyüyor, soğuğa daha dayanıklı
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