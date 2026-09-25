Çiftleşirken Erkeğini Yiyen Örümcek Avrupa'da Yayılıyor

Peki güneyin sıcağını seven bir örümcek, kuzeyin soğuğuna nasıl dayanabiliyor?

Henrik Krehenwinkel ve Diethard Tautz'un Molecular Ecology dergisinde yayımlanan çalışması, yayılan örümceklerin bir zamanlar ayrı yaşayan popülasyonların melezleri olduğunu gösterdi. Bu melezleşme, soğuğa uyumun önünü açmış olabilir.

Güney Fransa'dan Estonya'ya kadar farklı Avrupa popülasyonlarını inceleyen ve Ecological Monographs dergisinde yayımlanan bir başka çalışma da dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Kuzeydeki dişiler daha küçüktü ama benzer sayıda yumurta bırakıyordu.

Araştırmacılara göre kuzeydeki örümcekler, kısa yazlarda üreyebilmek için daha hızlı büyüyüp olgunlaşıyor. Soğuğa alışmış yavrular da aşırı soğuktan güneydeki akranlarına göre daha iyi kurtuluyor.

Dişiler sonbaharda kahverengi, şişe biçimli yumurta keselerini bitkilere bırakıp ölüyor. Yavrular kışı bu keselerin içinde geçirip ilkbaharda dışarı çıkıyor.