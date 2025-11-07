111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor! Dünyanın En Büyük Örümcek Ağı Bulundu

Macaristan Sapientia Üniversitesi’nden araştırmacı István Urák liderliğindeki ekip, mağara duvarlarının neredeyse tamamen ağlarla kaplı olduğunu fark etti. İncelemeler, ağın 69 bin ahır tünel örümceği ve 42 bin sheetweb örümceği tarafından oluşturulduğunu gösterdi.

Normalde birbirine yaklaşmayan bu iki türün, mağaradaki yaşam koşulları sayesinde ortak bir koloni kurduğu belirlendi.

Genetik incelemeler, bu örümceklerin yüzeyde yaşayan akrabalarından farklılaştığını ve mağaranın zorlu ortamına uyum sağladığını ortaya koydu. Yani bu koloni, tamamen yeraltına adapte olmuş, izole bir topluluk.