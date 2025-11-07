onedio
111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor! Dünyanın En Büyük Örümcek Ağı Bulundu

Gökçe Cici
07.11.2025 - 12:56

Yunanistan ile Arnavutluk sınırında yer alan Kükürt Mağarası, bilim dünyasına şaşırtıcı bir keşif sundu. Araştırmacılar burada, 100 metrekareyi aşan dev bir örümcek ağına rastladı. Üstelik bu ağda tam 111 binden fazla örümcek yaşıyor. İki farklı türün bir arada yaşadığı yapı, örümcek davranışları hakkında ezber bozan bilgiler ortaya koydu.

Kaynak

Kükürt Mağarası’nda 100 metrekarelik dev ağ!

Macaristan Sapientia Üniversitesi’nden araştırmacı István Urák liderliğindeki ekip, mağara duvarlarının neredeyse tamamen ağlarla kaplı olduğunu fark etti. İncelemeler, ağın 69 bin ahır tünel örümceği ve 42 bin sheetweb örümceği tarafından oluşturulduğunu gösterdi. 

Normalde birbirine yaklaşmayan bu iki türün, mağaradaki yaşam koşulları sayesinde ortak bir koloni kurduğu belirlendi.

Genetik incelemeler, bu örümceklerin yüzeyde yaşayan akrabalarından farklılaştığını ve mağaranın zorlu ortamına uyum sağladığını ortaya koydu. Yani bu koloni, tamamen yeraltına adapte olmuş, izole bir topluluk.

Kükürt Mağarası, birbirine bağlı odalardan oluşan karmaşık bir yeraltı sistemi.

2022’de amatör mağaracılar tarafından fark edilen bu ağ, sonradan bilim insanlarına bildirildi. Mağara duvarlarını saran ipeksi ağlar, hem büyüklüğü hem de sakinleriyle dikkat çekti.

Buradaki yaşam zinciri, yüzeydeki ekosistemlerden farklı. Güneş ışığının ulaşmadığı bu ortamda yaşam, sülfürle beslenen mikroorganizmalarla başlıyor. Mikropları yiyen küçük canlılar, daha sonra örümceklerin besin kaynağı haline geliyor. Yani bu koloni, tamamen kendi ekosistemini yaratmış durumda.

Katman katman örülen bu yapı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük örümcek kolonisi olarak kayıtlara geçti.

