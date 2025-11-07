111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor! Dünyanın En Büyük Örümcek Ağı Bulundu
Yunanistan ile Arnavutluk sınırında yer alan Kükürt Mağarası, bilim dünyasına şaşırtıcı bir keşif sundu. Araştırmacılar burada, 100 metrekareyi aşan dev bir örümcek ağına rastladı. Üstelik bu ağda tam 111 binden fazla örümcek yaşıyor. İki farklı türün bir arada yaşadığı yapı, örümcek davranışları hakkında ezber bozan bilgiler ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kükürt Mağarası’nda 100 metrekarelik dev ağ!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kükürt Mağarası, birbirine bağlı odalardan oluşan karmaşık bir yeraltı sistemi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın