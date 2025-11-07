Avrupa Şehirlerini Birbirine Bağlayacak Yeni Gece Treni Başlıyor! Dört Ülkeyi Gezecek
İsviçre Federal Demiryolları (SBB), 2026 baharında hizmete girecek yeni bir gece treni hattını duyurdu. EuroNight adı verilen bu hat, İsviçre’nin Basel kentini Danimarka ve İsveç üzerinden İskandinavya’ya bağlayacak. Yolcular, 1.100 kilometrelik rotada, akşam yola çıkıp sabah farklı bir ülkede uyanacak.
EuroNight treni 15 Nisan 2026’da ilk seferine çıkacak.
350 yolcu kapasiteli tren farklı konfor seçenekleri sunacak.
Rota üzerinde Almanya, Danimarka ve İsveç’te birçok durak bulunacak.
