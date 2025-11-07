Avrupa Şehirlerini Birbirine Bağlayacak Yeni Gece Treni Başlıyor! Dört Ülkeyi Gezecek

EuroNight, toplam 350 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Trende üç farklı konfor seviyesi bulunacak: standart oturma koltukları, 4 kişilik yataklı kompartımanlar ve özel odalar. Tek, çift veya üç kişilik özel odalarda taze nevresimli yataklar, kişisel lavabo ve kahvaltı hizmeti sunulacak.

Deluxe kompartımanlarda ise duş, tuvalet, havlu ve bakım ürünleri gibi ekstra ayrıcalıklar yer alacak. Daha uygun fiyatlı seçeneği tercih edenler için 4 kişilik yataklı odalar (couchette) ve standart koltuklar da mevcut olacak. Henüz kesin bilet fiyatları açıklanmasa da benzer hatlara göre oturma koltuğu yaklaşık 27 dolar, yataklı kompartıman 70 dolar, özel odalar ise 215 dolar civarında olacak.