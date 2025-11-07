onedio
Avrupa Şehirlerini Birbirine Bağlayacak Yeni Gece Treni Başlıyor! Dört Ülkeyi Gezecek

Gökçe Cici
07.11.2025 - 12:32

İsviçre Federal Demiryolları (SBB), 2026 baharında hizmete girecek yeni bir gece treni hattını duyurdu. EuroNight adı verilen bu hat, İsviçre’nin Basel kentini Danimarka ve İsveç üzerinden İskandinavya’ya bağlayacak. Yolcular, 1.100 kilometrelik rotada, akşam yola çıkıp sabah farklı bir ülkede uyanacak.

EuroNight treni 15 Nisan 2026’da ilk seferine çıkacak.

SBB’nin açıklamasına göre EuroNight, 15 Nisan 2026’da ilk yolculuğuna başlayacak. Tren, haftada üç gün Basel’den hareket ederek Almanya ve Danimarka üzerinden İsveç’in Malmö kentine ulaşacak. Yolculuk, toplamda 1.100 kilometreyi kapsayacak ve yaklaşık 16 saat sürecek.

Basel’den çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 17.35’te kalkacak tren, ertesi sabah 09.35’te Malmö’ye varacak. Dönüş seferleri ise Malmö’den perşembe, cumartesi ve pazartesi günleri 18.57’de başlayıp ertesi gün 11.30’da İsviçre’ye varacak. Yıl boyunca devam edecek bu seferlerle İsviçre ve İskandinavya arasında doğrudan bir gece bağlantısı kurulacak.

350 yolcu kapasiteli tren farklı konfor seçenekleri sunacak.

EuroNight, toplam 350 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Trende üç farklı konfor seviyesi bulunacak: standart oturma koltukları, 4 kişilik yataklı kompartımanlar ve özel odalar. Tek, çift veya üç kişilik özel odalarda taze nevresimli yataklar, kişisel lavabo ve kahvaltı hizmeti sunulacak.

Deluxe kompartımanlarda ise duş, tuvalet, havlu ve bakım ürünleri gibi ekstra ayrıcalıklar yer alacak. Daha uygun fiyatlı seçeneği tercih edenler için 4 kişilik yataklı odalar (couchette) ve standart koltuklar da mevcut olacak. Henüz kesin bilet fiyatları açıklanmasa da benzer hatlara göre oturma koltuğu yaklaşık 27 dolar, yataklı kompartıman 70 dolar, özel odalar ise 215 dolar civarında olacak.

Rota üzerinde Almanya, Danimarka ve İsveç’te birçok durak bulunacak.

Almanya durakları:

  • Freiburg

  • Karlsruhe

  • Mannheim

  • Frankfurt

  • Hamburg

Danimarka durakları:

  • Padborg

  • Kolding

  • Odense

  • Høje Taastrup

  • Kopenhag Havalimanı

Zaman kısıtlaması nedeniyle tren Kopenhag Merkez İstasyonu’na uğramayacak ancak yolcular havalimanından şehir merkezine sadece 15 dakikada ulaşabilecek.

