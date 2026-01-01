onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pakistan'da Yeni Yıla Girerken Havai Fişekleri Elinde Tutmaya Karar Veren Genç Elinin Geldiği Hali Paylaştı

Pakistan'da Yeni Yıla Girerken Havai Fişekleri Elinde Tutmaya Karar Veren Genç Elinin Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün tüm dünyada yeni yıl kutlamaları yapıldı. Elbette kutlamaların vazgeçilmezi yine havai fişekler oldu. Havai fişek gösterileri kimi yerlerde tam bir görsel şölene dönüştü. Elbette havai fişek patlatılırken oldukça dikkatli davranmak çok önemli. Aksi taktirde eğlencenin faciaya dönüşmesi kaçınılmaz oluyor. 

Pakistan'da bir genç, havai fişekleri elinde patlatmak istedi. Fakat bir anda ortalık alev alınca, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Ayrıca genç, elinin geldiği son hali de paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Havai fişekler ciddi anlamda tehlikeli olabiliyor.

Havai fişekler ciddi anlamda tehlikeli olabiliyor.

Özellikle kuşlar için son derece tehlikeli olan havai fişekler, diğer hayvanları da oldukça korkutucu olabiliyor. Ayrıca kontrolsüz bir şekilde patlatılan havi fişekler, yaşam alanlarına zarar verebiliyor ya da patlatılan ortamın savaş alanına dönmesine sebep olabiliyor. Fakat bildiğiniz üzere Pakistan, Hindistan gibi ülkeler tehlike kavramını pek tanımıyor. Bu yüzden görüntüler de pek çok kişiye şaşırtıcı gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın