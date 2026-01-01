Pakistan'da Yeni Yıla Girerken Havai Fişekleri Elinde Tutmaya Karar Veren Genç Elinin Geldiği Hali Paylaştı

Geçtiğimiz gün tüm dünyada yeni yıl kutlamaları yapıldı. Elbette kutlamaların vazgeçilmezi yine havai fişekler oldu. Havai fişek gösterileri kimi yerlerde tam bir görsel şölene dönüştü. Elbette havai fişek patlatılırken oldukça dikkatli davranmak çok önemli. Aksi taktirde eğlencenin faciaya dönüşmesi kaçınılmaz oluyor.

Pakistan'da bir genç, havai fişekleri elinde patlatmak istedi. Fakat bir anda ortalık alev alınca, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Ayrıca genç, elinin geldiği son hali de paylaştı.