Geleneğini Bozmadı: Killa Hakan 2026 Yılına da Havaya Ateş Ederek Girdi

Killa Hakan rap müziğin efsane isimlerinden biriydi. Yine yeni şarkılarıyla piyasadaki yerini koruyan Killa Hakan'ın hem eski nesilden hem de yeni nesilden pek çok hayranı var. Rap müzik dinleyicileri kendisine ve müziğine büyük bir saygı duyuyor. Müziği dışında yaptıklarıyla da sık sık olay oluyor Killa Hakan.
Kendisi her yıla havaya ateş ederek gidiyor bildiğiniz üzere. Bu yıl da geleneğini bozmadı ve 2026 yılına girerken havaya ateş ettiği bir video paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"2026 💥🥊 Yeni parçalar…yolda 💥🥊"
👇
