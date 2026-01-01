onedio
Geleneğini Bozmadı: Killa Hakan 2026 Yılına da Havaya Ateş Ederek Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
01.01.2026 - 14:28

Killa Hakan rap müziğin efsane isimlerinden biriydi. Yine yeni şarkılarıyla piyasadaki yerini koruyan Killa Hakan'ın hem eski nesilden hem de yeni nesilden pek çok hayranı var. Rap müzik dinleyicileri kendisine ve müziğine büyük bir saygı duyuyor. Müziği dışında yaptıklarıyla da sık sık olay oluyor Killa Hakan. 

Kendisi her yıla havaya ateş ederek gidiyor bildiğiniz üzere. Bu yıl da geleneğini bozmadı ve 2026 yılına girerken havaya ateş ettiği bir video paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"2026 💥🥊 Yeni parçalar…yolda 💥🥊"

Yeni yıla girerken herkes için iyi dileklerde bulunan Killa Hakan sevenlerine de bir müjde verdi. Videosunu 'Yeni parçalar yolda' notuyla paylaştı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
