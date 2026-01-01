onedio
Yılbaşını da Boş Geçmedi: Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Yılbaşını Aile Evinde Geçirenlerin Sesi Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 12:57

Son yıllarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri Oğuzhan Alpdoğan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Sıradan insanların günlük yaşamlarından esinlen Alpdoğan'ın kendine has mizasıyla çektiği videolarda herkes kendinden bir parça bulabiliyor. Kendisi aynı zamanda her türlü gündemi de oldukça hızlı bir şekilde yakalayabiliyor. 

Oğuzhan Alpdoğan bu sefer de yılbaşı videosu ile güldürdü. Yeni yılı ailesiyle karşılayanların sesi olan Aldoğan'ın videosunda yine birçok kişi kendini gördü.

Kaynak: https://x.com/oguzhanalpdoan/status/2...
"Yılbaşı akşamı evde takılcam diyip storyleri gördükten sonra aklı dışarda olan model"

Ailesini de videoya dahil eden Oğuzhan Alpdoğan aile sıcaklığını tam olarak hissettirdi. Tepside kestane, bıçağın ucunda uzatılan elma detayları ile de videonun doğallığına doğallık kattı.

