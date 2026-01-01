Yılbaşını da Boş Geçmedi: Oğuzhan Alpdoğan Bu Sefer de Yılbaşını Aile Evinde Geçirenlerin Sesi Oldu

Kaynak: https://x.com/oguzhanalpdoan/status/2...
Son yıllarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri Oğuzhan Alpdoğan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Sıradan insanların günlük yaşamlarından esinlen Alpdoğan'ın kendine has mizasıyla çektiği videolarda herkes kendinden bir parça bulabiliyor. Kendisi aynı zamanda her türlü gündemi de oldukça hızlı bir şekilde yakalayabiliyor.
Oğuzhan Alpdoğan bu sefer de yılbaşı videosu ile güldürdü. Yeni yılı ailesiyle karşılayanların sesi olan Aldoğan'ın videosunda yine birçok kişi kendini gördü.
"Yılbaşı akşamı evde takılcam diyip storyleri gördükten sonra aklı dışarda olan model"
