O Ses Türkiye İzleyen Babaların Lvbel C5'in Performansına Verdikleri Tepkiler Güldürdü

Yılbaşını evde geçirenler, geceyi televizyon programlarıyla eğlenerek geçirdi. Gecenin en çok konuşulan programı ise O Ses Yılbaşı oldu. Jüri koltuğunda Murat Boz, Gupse Özey, Hadise ve Giray Altınok'un oturduğu programda Pelin Akil'den Burak Yörük'e, Toprak Razgatlıoğlu'dan Mahsun Karaca'ya pek çok kişi sahne aldı.

Lvbel C5'te sevilen şarkılarıyla O Ses Yılbaşı sahnesinde yerini aldı. Yeni nesil müziğe alışık olmayan babaların Lvbel C5 tepkisi ise güldürdü.