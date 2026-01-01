O Ses Türkiye İzleyen Babaların Lvbel C5'in Performansına Verdikleri Tepkiler Güldürdü

Yılbaşını evde geçirenler, geceyi televizyon programlarıyla eğlenerek geçirdi. Gecenin en çok konuşulan programı ise O Ses Yılbaşı oldu. Jüri koltuğunda Murat Boz, Gupse Özey, Hadise ve Giray Altınok'un oturduğu programda Pelin Akil'den Burak Yörük'e, Toprak Razgatlıoğlu'dan Mahsun Karaca'ya pek çok kişi sahne aldı.
Lvbel C5'te sevilen şarkılarıyla O Ses Yılbaşı sahnesinde yerini aldı. Yeni nesil müziğe alışık olmayan babaların Lvbel C5 tepkisi ise güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrana kilitlenip kaldılar.
Bir sosyal medya kullanıcısı, babasının Lvbel C5'in performansı boyunca hareketsiz kaldığını söyledi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın