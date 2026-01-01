onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
O Ses Türkiye İzleyen Babaların Lvbel C5'in Performansına Verdikleri Tepkiler Güldürdü

O Ses Türkiye İzleyen Babaların Lvbel C5'in Performansına Verdikleri Tepkiler Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 13:41

İçerik Devam Ediyor

Yılbaşını evde geçirenler, geceyi televizyon programlarıyla eğlenerek geçirdi. Gecenin en çok konuşulan programı ise O Ses Yılbaşı oldu. Jüri koltuğunda Murat Boz, Gupse Özey, Hadise ve Giray Altınok'un oturduğu programda Pelin Akil'den Burak Yörük'e, Toprak Razgatlıoğlu'dan Mahsun Karaca'ya pek çok kişi sahne aldı. 

Lvbel C5'te sevilen şarkılarıyla O Ses Yılbaşı sahnesinde yerini aldı. Yeni nesil müziğe alışık olmayan babaların Lvbel C5 tepkisi ise güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrana kilitlenip kaldılar.

Ekrana kilitlenip kaldılar.

Lvbel C5 rap dinleyicileri arasında da tartışmalı olan isimlerden biri. Kendisini çok sevenler kadar, şarkılarını eleştirenler de var. 

Elbette pek çok baba, hem müziği hem Lvbel C5'in alışılmışın dışında tarzını şaşkınlıkla karşıladı. Babalarının şaşkınlığını gören sosyal medya kullanıcıları da o görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca, her birine 'Bizim evde de aynı görüntü vardı' yorumları geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, babasının Lvbel C5'in performansı boyunca hareketsiz kaldığını söyledi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın