Uzun Bir Aranın Ardından YouTube'a Dönen Enes Batur'dan Samimi İtiraflar!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2026 - 18:16

Türkiye’nin en çok tanınan YouTuber’larından biri olan Enes Batur, yıllardır sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. YouTube’da çektiği vloglar, eğlence videoları ve projeleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan Batur, zaman içinde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. 

Bir süredir YouTube tarafında aktif olmayan fenomen isim, bu kez platforma geri dönüşüyle dikkat çekti. Üstelik paylaştığı videoda yaptığı samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Uzun yıllardır Türkiye’de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir popülerliğe sahip.

Eğlence içerikleri, vlogları ve farklı projeleriyle milyonlarca aboneye ulaşan fenomen isim, kariyeri boyunca sosyal medyada sık sık gündem oldu.

Son dönemde ise daha çok Instagram ve diğer sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Batur, YouTube tarafında eski temposunu düşürmesiyle dikkat çekiyordu.

Enes Batur, uzun bir aranın ardından YouTube’a “Hayattayım” isimli vloguyla geri döndü.

Paylaştığı videoda son dönemlerde yaşadıklarından ve ruh halinden samimi bir şekilde bahseden fenomen isim, özellikle yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Batur videoda, bir ilişkisinin bitmesinin ardından uzun süre yalnız kaldığını ve zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Ünlü YouTuber, “İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım. Aylarca kimseyle konuşmadım ve depresyona girdim. Bu durum beni adeta delirtti. Finalde yalnız kaldım.” sözleriyle yaşadığı dönemi anlattı.

Samimi açıklamalar yaptığı vlog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Enes Batur’un YouTube’a dönüşü de takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
