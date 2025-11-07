onedio
New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Eşiyle Bakın Nasıl Tanışmış!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 10:32

New York, tarihindeki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanını seçti. 34 yaşındaki Zohran Mamdani, aldığı milyonlarca oyla büyük bir zafere imza attı. Ocak ayında göreve başlayacak olan Mamdani, ilk Güney Asyalı belediye başkanı olarak tarihe geçti. Eşi Rama Duwaji ise New York’un ilk Z kuşağı First Lady’si olacak.

Ancak ikilinin hikayesi öyle alıştığımız türden değil! Çünkü çift, birbirlerini tanışma uygulamasında buldu.

Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanlığı seçiminde bir milyondan fazla oy alarak tarihe geçti.

34 yaşındaki siyasetçi, hem şehrin en genç başkanı hem de ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu. Ocak ayında göreve başlayacak olan Mamdani, seçim zaferini Brooklyn Paramount Theatre’daki kalabalık bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte sahneye çıkan eşi Rama Duwaji, zarif siyah dantelli elbisesiyle büyük beğeni topladı. Saç stili, birçok kişi tarafından Hollywood efsanesi Audrey Hepburn’e benzetildi. 

Mamdani konuşmasında kimliğini vurgulayarak, 'Ben Müslümanım, demokratik sosyalistim ve bunun için asla özür dilemeyeceğim.' dedi.

Eşi Rama Duwaj ise New York’un İlk Z kuşağı First Lady’si!

Rama Duwaji, 28 yaşında bir illüstratör ve sanatçı. Houston’da doğdu, 9 yaşından itibaren Dubai’de büyüdü. Babası yazılım geliştirici, annesi ise doktor. Suriyeli-Amerikalı kökenlere sahip Duwaji, Virginia Commonwealth University School of the Arts’tan mezun oldu.

2021’de New York’a taşındıktan kısa süre sonra Mamdani ile tanıştı. Çift, o dönemde tanışma uygulaması Hinge üzerinden iletişim kurmuş. Mamdani, bir podcast’te 'Eşimle Hinge’de tanıştım, o yüzden bu uygulamalardan umudu kesmeyin.”'diyerek bu hikayeyi doğrulamıştı. 

Ekim 2024’te nişanlanan çift, aynı yıl Aralık ayında Dubai’de evlendi. Ardından Şubat 2025’te Manhattan Belediye Binası’nda sivil nikahlarını gerçekleştirdiler.

nimo

ikiside çok tatlı yaaa , fransız filminden fırlamış gibiler

Serhat Kirkar

İnsanlar artık yolda birbirlerinin yüzüne bakmıyor herkes telefona bakıyor. Bir yerde otururken muhabbet yok nasıl tanışacaksın uygulama haricinde acaba