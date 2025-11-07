New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Eşiyle Bakın Nasıl Tanışmış!
New York, tarihindeki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanını seçti. 34 yaşındaki Zohran Mamdani, aldığı milyonlarca oyla büyük bir zafere imza attı. Ocak ayında göreve başlayacak olan Mamdani, ilk Güney Asyalı belediye başkanı olarak tarihe geçti. Eşi Rama Duwaji ise New York’un ilk Z kuşağı First Lady’si olacak.
Ancak ikilinin hikayesi öyle alıştığımız türden değil! Çünkü çift, birbirlerini tanışma uygulamasında buldu.
Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanlığı seçiminde bir milyondan fazla oy alarak tarihe geçti.
Eşi Rama Duwaj ise New York’un İlk Z kuşağı First Lady’si!
