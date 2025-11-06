Merkür Retrosu’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Dönüm Noktası Olacak

Kasım ayındaki Merkür Retrosu, iletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketine girmesiyle birlikte birçok alanda belirsizlik yaratacak. Yay burcunda başlayan ve Akrep’te sona erecek bu süreç, hem duygusal hem zihinsel anlamda geçmişe dönüş etkisi taşıyor. Karar almak zorlaşabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir ve eski meseleler yeniden gündeme gelebilir.

Ancak üç burç için bu retro, aynı zamanda önemli farkındalıklar da getirecek.