Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retrosu'ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Dönüm Noktası Olacak

Merkür Retrosu’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Dönüm Noktası Olacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 15:30

Kasım ayındaki Merkür Retrosu, iletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketine girmesiyle birlikte birçok alanda belirsizlik yaratacak. Yay burcunda başlayan ve Akrep’te sona erecek bu süreç, hem duygusal hem zihinsel anlamda geçmişe dönüş etkisi taşıyor. Karar almak zorlaşabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir ve eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. 

Ancak üç burç için bu retro, aynı zamanda önemli farkındalıklar da getirecek.

Yay

Bu retrodan en çok etkilenecek burç Yay olacak. Kendi burcunda başlayan geri hareket, özellikle iletişim ve planlama alanlarında karışıklık yaratabilir. Söylediklerinin yanlış anlaşılması, önemli mesajların gözden kaçması ya da aceleyle alınan kararların geri dönmesi olası.

Yay burçları bu dönemde sabırlı olmalı. Geciken fırsatlar, aslında evrenin onları doğru zamana yönlendirme şekli olabilir. Eğer biri uzaklaştıysa ya da bir kapı kapanmış gibi görünüyorsa, retro sonrası yeniden açılabilir. Bu süreçte iç sesine güvenmek ve anlık çıkışlardan kaçınmak büyük fark yaratacak.

Akrep

Merkür Retrosu'nun ikinci yarısında Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, Akrepler için geçmişe dönüş teması belirginleşecek. Uzun süredir beklenen haberler gelebilir ya da bir kişi yeniden hayatlarına dönebilir. Ancak bu geri dönüşler kalıcı mı, yoksa geçici mi? İşte orası belirsiz...

Akrepler bu süreçte duygusal yoğunluk yaşayabilir. Gizli kalan meseleler, ertelenmiş konuşmalar yeniden gündeme gelir. Yine de bu dönem, içsel farkındalık ve duygusal temizlik açısından çok değerlidir. Eskiyle yüzleşip yeniye yer açma zamanı olacak.

Başak

Merkür’ün yönettiği Başak burcu, her retroda doğal olarak etkilenir. Bu dönemde de zihin yavaşlayabilir, planlar sekteye uğrayabilir. Ancak bu duraklama, evrenin 'biraz soluklan' demesidir. Başak burçları için bu süreç, işleri sadeleştirme ve içsel dengeyi yeniden kurma zamanı olacak.

Eski konular tekrar gündeme gelebilir; geçmişte yarım kalan bir proje ya da çözülmemiş bir durum yeniden karşınıza çıkabilir. Ancak bu sefer farkla: artık nasıl ilerlemeniz gerektiğini çok daha iyi biliyorsunuz. Retro, Başak için hataları düzeltme ve yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor.

Merkür Retrosu’nun etkilerini yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
