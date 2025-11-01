Kasım Ayında Küllerinden Doğacak 4 Burç: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Kova burcu uzun süredir içsel olarak zorlayıcı bir dönemden geçiyordu. Ancak Kasım ayıyla birlikte enerji değişiyor. Artık geçmişin ağırlığı azalıyor ve yerini yeni bir bakış açısına bırakıyor. Özellikle kişisel gelişim, kariyer ve sosyal çevre konularında dikkat çekici bir toparlanma süreci başlıyor.

Kova burçları bu ay kendilerini daha özgür ve üretken hissedecekler. Balık etkili Dolunay enerjisiyle birlikte içsel denge yeniden kuruluyor. Kasım sonunda 'artık ben değiştim' diyebilecekleri bir noktaya geliyorlar.