Kasım Ayında Küllerinden Doğacak 4 Burç: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

01.11.2025 - 15:46

Kasım 2025 enerjisi güçlü bir yeniden doğuş dönemine işaret ediyor. Venüs’ün Akrep burcundaki hareketi tutkuyu, Mars’ın Yay’daki konumu ise hareket gücünü öne çıkarıyor. Boğa burcundaki Süper Dolunay ise bitişlerle birlikte yeni başlangıçlar getiriyor.

İşte Kasım’da küllerinden yeniden doğacak 4 burç!

Kova

Kova burcu uzun süredir içsel olarak zorlayıcı bir dönemden geçiyordu. Ancak Kasım ayıyla birlikte enerji değişiyor. Artık geçmişin ağırlığı azalıyor ve yerini yeni bir bakış açısına bırakıyor. Özellikle kişisel gelişim, kariyer ve sosyal çevre konularında dikkat çekici bir toparlanma süreci başlıyor.

Kova burçları bu ay kendilerini daha özgür ve üretken hissedecekler. Balık etkili Dolunay enerjisiyle birlikte içsel denge yeniden kuruluyor. Kasım sonunda 'artık ben değiştim' diyebilecekleri bir noktaya geliyorlar.

Terazi

Terazi burçları için Kasım ayı bir yeniden yapılanma dönemi. Uzun süredir kararsızlık yaratan konular artık netleşiyor. Özellikle sağlık, iş düzeni ve kişisel sınırlar konusunda güçlü bir dönüşüm süreci başlıyor.

Venüs’ün Akrep’te ilerlemesi, Terazi burçlarının değer algısını değiştiriyor. Artık kim ne derse desin, kendi merkezinde kalma gücü artıyor. Bu da hem ruhsal hem fiziksel anlamda toparlanma ve güçlenme getiriyor.

Oğlak

Oğlak burçları için Kasım ayı, bir süredir bastırılan duyguların dönüştüğü bir süreç olacak. Çalışma temposu ve sorumluluklar arasında sıkışan Oğlaklar, bu ay daha esnek olmayı öğreniyor. Bu da içsel olarak büyük bir yenilenme yaratıyor.

Mars’ın Yay’daki hareketi, Oğlak burçlarına motivasyon ve yeni hedefler sunuyor. Kasım’ın ikinci yarısında hem iş hem kişisel yaşamda yeniden doğmuş gibi hissedebilirler. Eski alışkanlıklar yerini daha dengeli bir düzene bırakıyor.

Başak

Başak burcu için Kasım, yeniden yapılanma ve toparlanma ayı olacak. Uzun zamandır bastırılan stres ve endişeler bu ayın enerjisiyle birlikte yavaş yavaş dağılacak. Venüs’ün Akrep’teki geçişi, Başak’a duygusal anlamda güçlenme ve iç huzur getiriyor.

Bu dönem, Başak burçları için hem ruhsal hem zihinsel olarak arınma zamanı. Hayatın kontrolünü yeniden eline alacak, planlarını sadeleştirecek ve kendine daha fazla alan tanıyacak. Ay sonuna doğru daha dengeli, güçlü ve kararlı hissedebilirler.

