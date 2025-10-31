Kasım Ayında Parayı Bulacak 4 Burç: Şans Kapıyı Çalıyor!

Kendi burcunda gerçekleşecek Süper Dolunay, Boğa için adeta maddi bir dönüm noktası olacak. Uzun süredir beklenen bir ödeme, satış ya da yatırım sonucu bu dönemde netleşebilir.

Venüs’ün Akrep’teki konumu, ortaklı işler ve karşılıklı kazançlarla ilgili fırsatları öne çıkarıyor. Bu ay Boğa burçları için 'emek varsa, kazanç da var' dönemi olacak. Özellikle Dolunay sonrası günlerde finansal rahatlama hissedilebilir.