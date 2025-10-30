Kasım Ayının En Şanslı Burçları: Şans Kapıyı Üç Kez Çalıyor!

Koç burçları için Kasım ayı tam anlamıyla bir sıçrama dönemi. Mars’ın 4 Kasım’da Yay burcuna geçmesiyle birlikte Koç’un cesareti, girişimci yönü ve risk alma isteği artıyor. Bu dönemde yeni fırsatlar hızla karşısına çıkacak. Uzun zamandır planladığı bir iş, proje ya da seyahat için evren adeta 'şimdi zamanı' diyor.

Ancak şansın Koç’a getirdiği en büyük ders, beklemek yerine harekete geçmek olacak. Mars, Koç’a 'hareket et, düşünme' diyor. 9 Kasım’da Merkür retrosu başladığında, geçmişte yarım kalan bir fırsat yeniden gündeme gelebilir.