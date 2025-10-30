onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kasım Ayının En Şanslı Burçları: Şans Kapıyı Üç Kez Çalıyor!

Kasım Ayının En Şanslı Burçları: Şans Kapıyı Üç Kez Çalıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 16:38

Kasım ayı, uzun süredir beklenen fırsatların görünür hale geldiği bir dönem olacak. Mars’ın Yay burcuna geçişiyle motivasyon artarken, Venüs’ün Akrep burcundaki hareketi bolluk ve dönüşüm enerjisini getiriyor. 5 Kasım’daki Boğa burcundaki Süper Dolunay ise bu ayın en dikkat çekici gökyüzü olayı. Şans enerjisi bu hafta özellikle üç burcu parlatacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç burçları için Kasım ayı tam anlamıyla bir sıçrama dönemi. Mars’ın 4 Kasım’da Yay burcuna geçmesiyle birlikte Koç’un cesareti, girişimci yönü ve risk alma isteği artıyor. Bu dönemde yeni fırsatlar hızla karşısına çıkacak. Uzun zamandır planladığı bir iş, proje ya da seyahat için evren adeta 'şimdi zamanı' diyor.

Ancak şansın Koç’a getirdiği en büyük ders, beklemek yerine harekete geçmek olacak. Mars, Koç’a 'hareket et, düşünme' diyor. 9 Kasım’da Merkür retrosu başladığında, geçmişte yarım kalan bir fırsat yeniden gündeme gelebilir.

Başak

Kasım ayı, Başak burçları için bereketli bir kapanış enerjisi taşıyor. Nisan sonunda Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay’la başlayan süreç, şimdi 5 Kasım’daki Süper Dolunay’la tamamlanıyor. Başak, bu dönemde hem finansal hem de kişisel anlamda emeklerinin karşılığını almaya başlıyor. Uzun süredir istikrarlı biçimde ilerledikleri konular artık meyve vermeye hazır.

Boğa enerjisi, Başak için topraklama, huzur ve güven alanlarını temsil ediyor. Bu yüzden beklenmedik bir iş teklifi, maddi kazanç ya da değerli bir işbirliği gündeme gelebilir.

Balık

Venüs’ün 6 Kasım’da Akrep burcuna geçişiyle birlikte Balık burçları için hem aşk hem para konularında hareketli günler başlıyor. Bu geçiş, Balık’a uzun süredir beklediği huzuru ve içsel dengeyi getiriyor. Yorgun bir sürecin ardından, nihayet hayat olması gerektiği gibi akmaya başlayacak. Özellikle finansal alanda yeni kapılar açılabilir, beklenmedik gelirler veya destekler gündeme gelebilir.

Venüs Akrep’teyken evren, Balık’tan samimiyet ve içsel dürüstlük istiyor. Ne istediğini net bir şekilde ifade eden Balık burçları, bu dönemde hem duygusal hem de maddi anlamda istediklerine kavuşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın