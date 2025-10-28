onedio
Akrep Sezonu Başladı: Hayatında Sarsıcı Değişimler Olacak 3 Burç

28.10.2025 - 11:19

22 Ekim - 21 Kasım aralığında etkili olacak Akrep sezonu, yüzeyde gizlenen duyguları açığa çıkarıyor. Astrolog Ashley Boyd’a göre Akrep enerjisi mükemmellik değil, samimiyet ister. Bu sezon, içsel bir yolculuğa çıkmak, bastırılan hislerle yüzleşmek ve daha gerçek bir benliğe adım atmak için tam zamanı. 

Peki hangi burçlar bu süreci daha derinden hissedecek? Bakalım...

Koç

Koç burcu için bu sezon, 'her şeyi ben hallederim' mottosunun biraz geri planda kalacağı bir dönem olacak. Boyd, Koç’un doğası gereği liderlik etmeye, yönlendirmeye ve kontrol altında tutmaya alışkın olduğunu söylüyor.

Bu dönemde, bastırılmış duygularla yüzleşmek kaçınılmaz hale gelebilir. Her şeyi çözmek yerine sadece hissetmek, Koç için en büyük meydan okuma olacak. Boyd’a göre enerji, maddi alanlarda da etkili olabilir. İş ya da finansal konularda sürekli kontrol etmeye çalıştığın alanları fark et. Bir sorumluluğu devretmek ya da bir konuda geri adım atmak, düşündüğünden daha büyük bir özgürlük hissi getirebilir.

Boğa

Boğa burçları için değişim kelimesi her zaman biraz tedirgin edicidir. Boyd, 'Boğa güveni, rutini ve istikrarı sever ama Akrep sezonu tam tersini sunar' diyor. Bu dönemde Boğa’nın elinden tutup onu alışkanlıklarının dışına çıkaran bir enerji var. Artık seni büyütmeyen iş düzeni, kısır döngüye giren ilişkiler veya ekonomik alışkanlıklar değişime uğrayabilir.

Akrep enerjisi, harekete geçenleri ödüllendirir. Değişimi kucaklamak kolay olmayabilir ama Boğa’nın içsel gücü bu dönemi fırsata çevirebilir.

Yengeç

Yengeç burçları için bu sezon, kalbi savunmaya almak yerine açmayı öğrenme zamanı. Boyd’a göre Yengeç genellikle duygularını korumak için duvarlar örer, ancak Akrep sezonu bu duvarları yıkmaya geliyor. Bu dönem, 'kendini göstermekte' korkmaman gereken bir süreç. Hem ilişkilerde hem iş hayatında iç dünyanı paylaşmak, tahmininden daha güçlü bir etki yaratabilir.

Ayrıca Yengeç’in yaratıcı yönü de bu dönemde güçleniyor. Duygularını bastırmak yerine üretime dönüştürmek, Akrep enerjisini en iyi şekilde kullanmanın anahtarı olacak.

