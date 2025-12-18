Bursaspor Taraftarının Leyla Zana’ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki

16 Aralık tarihinde gerçekleşen karşılaşmada Bursaspor taraftarları Leyla Zana’yı hedef ladı. Küfür ve hakaretleri içeren tezahürat görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşım tepki çekerken Amedspor, açıklama yapıp binasına Leyla Zana posteri astı.

Amedspor, şu açıklamayı yaptı:

“Tribünlerde normalleştirilmeye çalışılan ırkçılığı, Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik hakaret dilini ve nefret söylemini en güçlü biçimde kınıyoruz.

Spor alanlarının şiddet ve nefreti yeniden üreten değil; barışın, eşitliğin ve bir arada yaşamın mekânları olması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu tür tehlikeli provokatif girişimlere karşı dikkatli olmakla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu’nu, ilgili kulüpleri ve spor kamuoyunu da açık ve caydırıcı tutum almaya çağırıyoruz.”