Bursaspor Taraftarının Leyla Zana’ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki
Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında Bursasporlu taraftarlar, eski Demokrasi Partisi (DEP) ve HDP milletvekili Leyla Zana’ya yönelik küfür ve hakaret içeren sloganlar attı. Yaşananların ardından AKP, CHP ve DEM Partili milletvekilleri açıklama yaptı. Vekiller yaşananları ‘provokasyon’ olarak nitelendirirken olaya tepki gösterdi.
Bursaspor tribünlerinden bir grup taraftar eski milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan tezahüratlarda bulundu.
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, X hesabından yaşananlara tepki gösterdi.
CHP'den ve DEM Parti'den de tepki gecikmedi.
