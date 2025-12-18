onedio
article/share
Bursaspor Taraftarının Leyla Zana’ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 13:45

Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında Bursasporlu taraftarlar, eski Demokrasi Partisi (DEP) ve HDP milletvekili Leyla Zana’ya yönelik küfür ve hakaret içeren sloganlar attı. Yaşananların ardından AKP, CHP ve DEM Partili milletvekilleri açıklama yaptı. Vekiller yaşananları ‘provokasyon’ olarak nitelendirirken olaya tepki gösterdi.

Bursaspor tribünlerinden bir grup taraftar eski milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan tezahüratlarda bulundu.

16 Aralık tarihinde gerçekleşen karşılaşmada Bursaspor taraftarları Leyla Zana’yı hedef ladı. Küfür ve hakaretleri içeren tezahürat görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşım tepki çekerken Amedspor, açıklama yapıp binasına Leyla Zana posteri astı. 

Amedspor, şu açıklamayı yaptı:

“Tribünlerde normalleştirilmeye çalışılan ırkçılığı, Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik hakaret dilini ve nefret söylemini en güçlü biçimde kınıyoruz.

Spor alanlarının şiddet ve nefreti yeniden üreten değil; barışın, eşitliğin ve bir arada yaşamın mekânları olması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu tür tehlikeli provokatif girişimlere karşı dikkatli olmakla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu’nu, ilgili kulüpleri ve spor kamuoyunu da açık ve caydırıcı tutum almaya çağırıyoruz.”

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, X hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

twitter.com

Bir açıklama yapan Ensarioğlu, şunları dedi:

'Bursa’da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum.

Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir.

Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum.'

CHP'den ve DEM Parti'den de tepki gecikmedi.

twitter.com

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Leyla Zana’nın avukatlığını yapmış, Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Leyla Zana, halkımızın onurudur. CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; __Her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye’de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz' ifadelerini kullanırken DEM Parti Sözcüsü Meral Danış Beştaş, şunları dedi:

'Leyla Zana’ya edilen küfürler bugüne kadar kadınlara, Kürtlere karşı işlenen suçlarda uygulanan cezasızlık politikalarının sonucudur. Kadınlara ve Kürtlere küfür edilen bir stadyumda asıl suç, susan yöneticilerdedir. TFF ve Bursaspor yönetimi görevini yapmıyor. TFF ve Bursaspor yönetimini göreve davet ediyoruz. Irkçılığa ve nefret suçuna göz yumanlar da suçu işleyenler kadar sorumludur. Spor sahaları nefretin, ırkçılığın değil, ortak yaşamın alanı olmalıdır.'

Öte yandan Diyarbakır Barosu ise 'Leyla Zana yalnız değildir' dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bileşeni olduğumuz Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformundan, Bursaspor – Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde açılan Beyaz Toros pankartları ile Sayın Leyla Zana’ya yönelik sloganlara ilişkin açıklama: Nefretle değil... barışla yaşayacağız. Leyla Zana yalnız değildir.'

