Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Yusuf Güney'in Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı kişilerle ilgili “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” şüphesi bulunduğu belirtilerek adreslerde aramalar yapıldı; açıklamalara göre İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Aynı açıklamalarda Melisa Döngel ve Yusuf Güney gibi bazı isimlerin adreslerinde bulunmadığı; yurt dışında olduğu belirtilen isimler için de yakalama sürecinin başladığı öğrenildi.