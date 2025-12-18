Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Yusuf Güney'in Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu
8 Ekim 2025’te düzenlenen ilk operasyon 'ünlülere uyuşturucu soruşturması” başlığıyla sabah saatlerinde gündeme oturmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 19 ünlü isim, ifadeleri alınmak ve kan/örnek işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüş; gün içinde işlemleri tamamlanan isimler Adli Tıp’taki sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İkinci operasyon ise 18 Aralık sabahı gerçekleşti. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli’nin ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Yusuf Güney'in ise geçtiğimiz aylarda konuk olduğu YouTube programındaki uyuşturucu madde açıklaması gündem oldu.
18 Aralık 2025 sabahı ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.
Gündem operasyon dolayısıyla karışırken, Yusuf Güney’in daha önce Orkun Işıtmak’ın “yalan makinesi” formatında “Asla madde kullanmadım” diyerek yaptığı çıkış yeniden gündem oldu.
