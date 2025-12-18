onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Yusuf Güney'in Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
18.12.2025 - 12:10

8 Ekim 2025’te düzenlenen ilk operasyon 'ünlülere uyuşturucu soruşturması” başlığıyla sabah saatlerinde gündeme oturmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 19 ünlü isim, ifadeleri alınmak ve kan/örnek işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüş; gün içinde işlemleri tamamlanan isimler Adli Tıp’taki sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İkinci operasyon ise 18 Aralık sabahı gerçekleşti. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli’nin ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Yusuf Güney'in ise geçtiğimiz aylarda konuk olduğu YouTube programındaki uyuşturucu madde açıklaması gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Nh7ph...
18 Aralık 2025 sabahı ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı kişilerle ilgili “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” şüphesi bulunduğu belirtilerek adreslerde aramalar yapıldı; açıklamalara göre İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. 

Aynı açıklamalarda Melisa Döngel ve Yusuf Güney gibi bazı isimlerin adreslerinde bulunmadığı; yurt dışında olduğu belirtilen isimler için de yakalama sürecinin başladığı öğrenildi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gündem operasyon dolayısıyla karışırken, Yusuf Güney’in daha önce Orkun Işıtmak’ın “yalan makinesi” formatında “Asla madde kullanmadım” diyerek yaptığı çıkış yeniden gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
