İnci Taneleri'nin Yayın Tarihinden Survivor Yarışmacılarının Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.
Survivor 2026’da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.
NOW'ın iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni yıl arasının ardından yeni bölümüyle ekrana geldi.
Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.
Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol, bir yarışmacının tuvaletinde kilitli kalınca ortalık karıştı.
Survivor 2026, enfes bir sezonla ekrana gelmeye devam ediyor.
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.
Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Bayhan, Ünlüler takımında yer alıyor.
Halef ekranlarda olduğu her perşembe sıralamalarda zirveye oturuyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2025’in enlerinden olduğunu sizlerin oylarıyla kanıtladı.
Beyazıt Öztürk’ün Beyaz’la Joker programı ikinci bölümüyle yayınlandı.
Survivor 2026’da eleme heyecanı 8 Ocak akşamı yeniden ekranlara taşındı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
