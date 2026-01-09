onedio
Haberler
TV
İnci Taneleri'nin Yayın Tarihinden Survivor Yarışmacılarının Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İnci Taneleri'nin Yayın Tarihinden Survivor Yarışmacılarının Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 23:36

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, dizi hakkında itirafta bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra mecburen dizi kadrosundan ayrılmıştı. Saba Tümer'in programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.

Detaylar:

Survivor 2026'da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.

Survivor 2026’da ada şartları daha ilk haftalardan kendini hissettirmeye başladı.

Ödül kazanmadıkları müddetçe kendilerine verilen erzaklar ve ada şartlarıyla karınlarını doyuran yarışmacıların 1 haftalık değişimleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

NOW'ın iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni yıl arasının ardından yeni bölümüyle ekrana geldi.

NOW'ın iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yeni yıl arasının ardından yeni bölümüyle ekrana geldi.

Ekrandaki yeni yıl arasının ardından diziler birer birer geri dönüyor. NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Halef dizisi 8 Ocak reyting sonuçlarına damga vurarak kendi rekorunu kırdı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünde en çok izlenen sahneler açıklandı.

Detaylar:

Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.

Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.

Survivor'da uzun yıllardır yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiği merak ediliyor. Survivor yarışmacılarının nereye tuvalet yaptıkları konusuna ünlü yönetmen Alper Çağlar'dan bomba itiraf geldi. 'Özel birisini aradım, teyit ettim' diyen yönetmen, yarışmacıların hiçbir hijyen ürününe erişemediğini açıkladı.

Detaylar:

Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol, bir yarışmacının tuvaletinde kilitli kalınca ortalık karıştı.

Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol, bir yarışmacının tuvaletinde kilitli kalınca ortalık karıştı.

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenen Buse Varol, bir yarışmacının evindeki tuvalette kilitli kaldı. Tuvalete girdiğinde anahtar kırılınca kilitli kalan Buse Varol, anksiyetesi tuttuğunu açıklayıp o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Detaylar:

Survivor 2026, enfes bir sezonla ekrana gelmeye devam ediyor.

Survivor 2026, enfes bir sezonla ekrana gelmeye devam ediyor.

Survivor 2026'da yarışmacılar ciddi anlamda zor şartlarda yarışıyor. Henüz 1 hafta olmasına rağmen yarışmacıların değişimi yavaş yavaş belli olurken en bariz değişimi Onur Alp yaşadı. Gönüllüler takımı yarışmacısı Onur Alp, bir haftada epey kilo vererek resmen çöktü.

Detaylar:

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.

Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için izleyiciyi yakından ilgilendiren yayın günü tartışması sona erdi. Bir süredir dizinin gün değiştirip değiştirmeyeceği konuşuluyordu. Özellikle salı akşamına geçme ihtimali kulislerde sıkça dile getiriliyordu. Ancak yapılan son değerlendirmeyle birlikte karar netleşti. İnci Taneleri, alışılan yayın gününde yoluna devam edecek.

Detaylar:

Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Bayhan, Ünlüler takımında yer alıyor.

Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Bayhan, Ünlüler takımında yer alıyor.

Bir süredir All Star konseptiyle yayınlanan yarışmada bu sefer Ünlüler & Gönüllüler konsepti olması izleyicilerden tam puan aldı. Adada yeniden yeni yüzler görmek, adaya alışma süreçlerine ve yaşadıklarına tanık olmak seyir keyfini artırdı. Bayhan da programın en sevilenlerinden oldu. Avatar Atakan’dan da övgü gecikmedi.

Detaylar:

Halef ekranlarda olduğu her perşembe sıralamalarda zirveye oturuyor.

Halef ekranlarda olduğu her perşembe sıralamalarda zirveye oturuyor.

8 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Diziler yeni yıl arasının ardından yeni bölümleriyle ekranlara döndü.  NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı izleyici karşısına çıkarken Show TV’de ise Veliaht vardı. Dizilerin yanı sıra bu aralar ekranlar programlarla donatılmış durumda. TV8’in popüler yarışması Survivor geri dönüş yaparken, Kanal D’de de Beyaz’la Joker başladı.

Detaylar:

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2025'in enlerinden olduğunu sizlerin oylarıyla kanıtladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2025’in enlerinden olduğunu sizlerin oylarıyla kanıtladı.

Onedio’nun klasikleşen “Ne Seneydi Be” Ödülleri, bu yıl da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Okuyucularımızın oylarıyla şekillenen 2025 anketinde, gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünün sahibi oldu. Büyük ilgi gören bu sonuç sonrası biz de soluğu stüdyoda aldık. Müge Anlı’yı program setinde ziyaret ederek ödülünü kendisine teslim ettik!

Detaylar:

Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker programı ikinci bölümüyle yayınlandı.

Beyazıt Öztürk’ün Beyaz’la Joker programı ikinci bölümüyle yayınlandı.

Beyazıt Öztürk’ün yeni yarışma programı Beyaz’la Joker geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Beyaz Show’un ardından uzun süre projelere ara veren Beyazıt Öztürk’ün yeniden TV’ye dönmesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yarışma formatı sevilir mi sevilmez mi derken Beyazıt Öztürk yine farkını ortaya koydu ve seyircileri güldürmeyi başaran bir format ortaya çıkardı. Gelen yorumları sizler için derledik.

Detaylar:

Survivor 2026'da eleme heyecanı 8 Ocak akşamı yeniden ekranlara taşındı.

Survivor 2026’da eleme heyecanı 8 Ocak akşamı yeniden ekranlara taşındı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımları hafta içinde performanslarını gösterirken gerilim yükseldi. Ada konseyinde ünlü bir isim yarışmaya veda etti. İzleyiciler oylarını kullandı, ada yarışmacıları da belirleyici oldu.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
