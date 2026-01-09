onedio
Diziler Geri Döndü: 8 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Diziler Geri Döndü: 8 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

09.01.2026 - 12:31

8 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Diziler yeni yıl arasının ardından yeni bölümleriyle ekranlara döndü.  NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı izleyici karşısına çıkarken Show TV’de ise Veliaht vardı. Dizilerin yanı sıra bu aralar ekranlar programlarla donatılmış durumda. TV8’in popüler yarışması Survivor geri dönüş yaparken, Kanal D’de de Beyaz’la Joker başladı. 

Geçtiğimiz akşam diziler ve programlar ekranlarda reyting savaşı verdi. NOW geceye damga vurdu! İşte 8 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları…

Halef ekranlarda olduğu her perşembe sıralamalarda zirveye oturuyor.

Dün yayınlanan yeni bölümle de Total, AB ve ABC1’de birinci sıraya yerleşti. Dizi geri dönüşüyle rakiplerini anında solladı. Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in başrolünde aşiret temalı dizi ilgiyle izlendiğini bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan Veliaht düşüş yaşadı. Total’de 6., AB’de 5., ABC1’de ise 4. oldu. 

Programlara gelecek olursak Survivor dizilerin dönüşüyle listelerde geriledi. Total’de 7., AB’de 4., ABC1’de ise 5. sırada yer aldı.

Beyazıt Öztürk’ün yeni programı ise henüz 2. bölümüyle yayınlandığı için izleyici kitlesini oturtamadı. Total’de ilk 10’a giremese de AB’de 8., ABC1’de 9. oldu.

İşte 8 Ocak Perşembe Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 8 Ocak Perşembe AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 8 Ocak Perşembe ABC1 Reyting Sıralaması 👇

