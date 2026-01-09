Diziler Geri Döndü: 8 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Dün yayınlanan yeni bölümle de Total, AB ve ABC1’de birinci sıraya yerleşti. Dizi geri dönüşüyle rakiplerini anında solladı. Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in başrolünde aşiret temalı dizi ilgiyle izlendiğini bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan Veliaht düşüş yaşadı. Total’de 6., AB’de 5., ABC1’de ise 4. oldu.

Programlara gelecek olursak Survivor dizilerin dönüşüyle listelerde geriledi. Total’de 7., AB’de 4., ABC1’de ise 5. sırada yer aldı.

Beyazıt Öztürk’ün yeni programı ise henüz 2. bölümüyle yayınlandığı için izleyici kitlesini oturtamadı. Total’de ilk 10’a giremese de AB’de 8., ABC1’de 9. oldu.