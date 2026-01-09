İnci Taneleri’nin Hangi Gün Yayınlanacağı Netleşti
Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için izleyiciyi yakından ilgilendiren yayın günü tartışması sona erdi. Bir süredir dizinin gün değiştirip değiştirmeyeceği konuşuluyordu. Özellikle salı akşamına geçme ihtimali kulislerde sıkça dile getiriliyordu. Ancak yapılan son değerlendirmeyle birlikte karar netleşti. İnci Taneleri, alışılan yayın gününde yoluna devam edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.
Üçüncü sezon için geri sayım hız kazanmış durumda.
