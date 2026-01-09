İnci Taneleri’nin Hangi Gün Yayınlanacağı Netleşti

Yapım ekibi, yeni bölümlerin yayın tarihi konusunda da iki ihtimal üzerinde duruyor. Dizi, planlamalar yetişirse 22 Ocak Perşembe akşamı ekrana dönebilir. Aksi bir durumda ise yayın tarihi ayın son haftası olan 29 Ocak olarak belirlenecek.

Dizinin 16 bölüm çekip final yapacağı da açıklanmıştı. Organize İşler çekimleri nedeniyle bu sezon açılışı geç yapan dizi son kez izleyicilerle buluşacak.