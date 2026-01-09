onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İnci Taneleri’nin Hangi Gün Yayınlanacağı Netleşti

İnci Taneleri’nin Hangi Gün Yayınlanacağı Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.01.2026 - 13:39

Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için izleyiciyi yakından ilgilendiren yayın günü tartışması sona erdi. Bir süredir dizinin gün değiştirip değiştirmeyeceği konuşuluyordu. Özellikle salı akşamına geçme ihtimali kulislerde sıkça dile getiriliyordu. Ancak yapılan son değerlendirmeyle birlikte karar netleşti. İnci Taneleri, alışılan yayın gününde yoluna devam edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürürken yayın günüyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktı.

İlk iki sezon boyunca perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi için farklı gün seçenekleri masaya yatırılmıştı. Özellikle salı günü ihtimali, kanal kulislerinde ciddi şekilde değerlendirildi. Ancak dün yapılan son toplantının ardından dizinin gününde değişikliğe gidilmeme kararı alındı. Böylece İnci Taneleri, perşembe akşamlarının güçlü yapımlarından biri olmaya devam edecek.

Üçüncü sezon için geri sayım hız kazanmış durumda.

Üçüncü sezon için geri sayım hız kazanmış durumda.

Yapım ekibi, yeni bölümlerin yayın tarihi konusunda da iki ihtimal üzerinde duruyor. Dizi, planlamalar yetişirse 22 Ocak Perşembe akşamı ekrana dönebilir. Aksi bir durumda ise yayın tarihi ayın son haftası olan 29 Ocak olarak belirlenecek.

Dizinin 16 bölüm çekip final yapacağı da açıklanmıştı. Organize İşler çekimleri nedeniyle bu sezon açılışı geç yapan dizi son kez izleyicilerle buluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın