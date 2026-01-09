onedio
Avatar Atakan Survivor'da Yarışan Bayhan'a Övgüleri Dizdi

Elif Sude Yenidoğan
09.01.2026 - 13:13

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle yeniden ekranlara döndü. Bir süredir All Star konseptiyle yayınlanan yarışmada bu sefer Ünlüler & Gönüllüler konsepti olması izleyicilerden tam puan aldı. Adada yeniden yeni yüzler görmek, adaya alışma süreçlerine ve yaşadıklarına tanık olmak seyir keyfini artırdı. Bayhan da programın en sevilenlerinden oldu. Avatar Atakan’dan da övgü gecikmedi. Gelin detaylara geçelim…

Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Bayhan, Ünlüler takımında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde adada yaptığı pilavla gündem olmuştu. Porsiyonunu kestiremediği için gereğinden fazla yemek yapmış, adadaki takım arkadaşlarına sonraki günlere erzak yetmeyecek diye panik yaşatmıştı. Sosyal medyada da kısa sürede viral olan anlar Survivor izleyicilerini güldürmüştü. 

Aynı zamanda ansızın şarkı söylemesiyle adadaki arkadaşlarına şanslı olduğunu hissettiren Bayhan son günlerde epey popüler anlayacağınız üzere.

Şimdiyse Survivor’ın tanınan yarışmacılarından Avatar Atakan’dan Bayhan’a destek geldi.

Aşağıda yer alan sözleri dile getirdi. 👇

“@acunilicali bizim zamanımızda getirmedin kral Osmanlı’da savaş alanında mehter neyse, adada dokunulmazlık öncesi Bayhan odur. Düşünsene oyuna gitmeden önce dinliyorsun, karşı takım değil oyun nefes alamaz 😉 bir kez daha dinlersem Amerika’dan Maduro’yu geri alırım 🔥”

İşte o Instagram paylaşımı 👇

