Avatar Atakan Survivor’da Yarışan Bayhan’a Övgüleri Dizdi
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle yeniden ekranlara döndü. Bir süredir All Star konseptiyle yayınlanan yarışmada bu sefer Ünlüler & Gönüllüler konsepti olması izleyicilerden tam puan aldı. Adada yeniden yeni yüzler görmek, adaya alışma süreçlerine ve yaşadıklarına tanık olmak seyir keyfini artırdı. Bayhan da programın en sevilenlerinden oldu. Avatar Atakan’dan da övgü gecikmedi. Gelin detaylara geçelim…
Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Bayhan, Ünlüler takımında yer alıyor.
Şimdiyse Survivor’ın tanınan yarışmacılarından Avatar Atakan’dan Bayhan’a destek geldi.
