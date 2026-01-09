onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Yönetmen, Survivor'da Yarışmacıların Nereye Tuvalet Yaptıklarını İtiraf Etti

Ünlü Yönetmen, Survivor'da Yarışmacıların Nereye Tuvalet Yaptıklarını İtiraf Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2026 - 18:41

Survivor'da uzun yıllardır yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiği merak ediliyor. Survivor yarışmacılarının nereye tuvalet yaptıkları konusuna ünlü yönetmen Alper Çağlar'dan bomba itiraf geldi. 'Özel birisini aradım, teyit ettim' diyen yönetmen, yarışmacıların hiçbir hijyen ürününe erişemediğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.

Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.

Issız bir adada hayatta kalma savaşı veren yarışmacıların Survivor'da tuvaletlerini nereye yaptıkları sezonlardır merak ediliyor. Daha önce Survivor'a katılan isimler ihtiyaçlarını ormanda giderdiklerini açıklamıştı. Bu konuyu araştıran yönetmen Alper Çağlar, Survivor'la alakalı önemli bir ismi arayıp tuvalet sorununun detaylarını öğrenerek açıkladı.

Yönetmen Alper Çağlar, Survivor'daki tuvalet sorunu hakkında şu itirafta bulundu:

Yönetmen Alper Çağlar, Survivor'daki tuvalet sorunu hakkında şu itirafta bulundu:

“Özel birisini aradım, teyit ettik; gerçekten kızlar dahil sadece kuru peçete alıp çalılıklara s*ç*yorlarmış. Erkekler ya da taharet musluğu kullanmak isteyen kızlar, açılmamış pet şişe suyla k*çlarını yıkıyormuş. Benle özel konuşan insan yemin etti. Yalan falan değil. Sabun da yok.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın