Ünlü Yönetmen, Survivor'da Yarışmacıların Nereye Tuvalet Yaptıklarını İtiraf Etti
Survivor'da uzun yıllardır yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiği merak ediliyor. Survivor yarışmacılarının nereye tuvalet yaptıkları konusuna ünlü yönetmen Alper Çağlar'dan bomba itiraf geldi. 'Özel birisini aradım, teyit ettim' diyen yönetmen, yarışmacıların hiçbir hijyen ürününe erişemediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da tuvalet olup olmadığı seyirciyi uzun yıllardır meraklandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetmen Alper Çağlar, Survivor'daki tuvalet sorunu hakkında şu itirafta bulundu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın