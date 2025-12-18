Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İram Sak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin sayısının 11 olduğu iddia ediliyor. A Haber'deki bilgilere göre İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Sena Yıldız'ın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Detaylar geliyor…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de son yıllarda yapılan uyuşturucu operasyonuna bir yenisi daha eklendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın