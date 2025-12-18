onedio
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltında

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltında

18.12.2025 - 08:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İram Sak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin sayısının 11 olduğu iddia ediliyor. A Haber'deki bilgilere göre İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Sena Yıldız'ın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Detaylar geliyor…

Türkiye'de son yıllarda yapılan uyuşturucu operasyonuna bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’de son yıllarda yapılan uyuşturucu operasyonuna bir yenisi daha eklendi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve oyuncu İrem Sak’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlenmiş ve bazı isimlere yapılan testte uyuşturucu tespit edilmişti.

Medyaya da uyuşturucu operasyonu yapılmıştı.

Öte yandan medya sektörüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alınmıştı.

