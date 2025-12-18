onedio
Şevval Şahin'in Sevgilisi Burak Ateş ve Cem Garipoğlu'nun Kuzeni Kasım Garipoğlu'na Yakalama Kararı

Dilara Şimşek
18.12.2025 - 07:25

Fenomen Sercan Yaşar’ın 'uyuşturucu madde bulundurma' ve 'uyuşturucu satışı' iddialarıyla tutuklanmasının ardından pek çok ünlü kişiye operasyon yapılacağı konuşuluyor. 

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından yeni gelişme yaşandı.  İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni olarak bilinirken Burak Ateş ise Miss Turkey güzeli manken Şevval Şahin’in sevgilisi olarak tanınıyor.

Uyuşturucu operasyonunda medyanın yakından tanıdığı iki isme yakalama emri çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'uyuşturucu madde temin etme', 'kullanımını kolaylaştırma ve kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Burak Ateş kimdir?

İş insanı Burak Ateş, Şevval Şahin’in sevgilisi olarak tanınıyor. 1988 yılında doğan Burak Ateş, Altın Ateş Group çatısı altında faaliyet gösteren birçok şirketin yönetiminde yer alıyor. Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ateş, 2017–2021 yılları arasında Smart Technology adlı teknoloji şirketinde CEO olarak görev yaptı.

Kasım Garipoğlu kimdir?

Zaman zaman magazin gündemin yer alan Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzenidir. 1985 yılında dünyaya gelen Kasım Garipoğlu, Global Kapital Grup (GK-Group)’un CEO’sudur. Divine Circus’un kurucu ortağıdır. Babası ise Hayyam Garipoğlu’dur.

