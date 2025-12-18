Şevval Şahin'in Sevgilisi Burak Ateş ve Cem Garipoğlu'nun Kuzeni Kasım Garipoğlu'na Yakalama Kararı

Fenomen Sercan Yaşar’ın 'uyuşturucu madde bulundurma' ve 'uyuşturucu satışı' iddialarıyla tutuklanmasının ardından pek çok ünlü kişiye operasyon yapılacağı konuşuluyor.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından yeni gelişme yaşandı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni olarak bilinirken Burak Ateş ise Miss Turkey güzeli manken Şevval Şahin’in sevgilisi olarak tanınıyor.